مدفيديف ينفي القيام بإشارة بذيئة للجمهور بعد خسارته ببطولة باريس

نفى الروسي دانييل ميدفيديف القيام بإشارة بذيئة تجاه الجماهير بعد الخسارة 6-3 و6-7 و7-6 أمام البلغاري غريغور ديميتروف في الدور الثاني ببطولة باريس للأساتذة للتنس يوم الأربعاء.
وأثناء خروجه من أرضية الملعب بعد الخسارة، تفحص المصنف الثالث عالميا يده قبل أن يظهر وكأنه يرفع أحد أصابعه للجماهير.
وأطلقت الجماهير صيحات استهجان ضد ميدفيديف، المعروف بغضبه داخل الملعب، خلال المجموعة الثانية بعدما رمى مضربه قبل أن يحصل على إنذار لإهدار الوقت بعدما جلس احتجاجا.
وأبلغ ميدفيديف الصحافيين "لا لم أقم بأي إيماءة بذيئة كنت أفحص أظافري. لا أكثر من ذلك. كيف يمكنني أن أفعل ذلك بجمهور باريس الجميل؟".
وقال ميدفيديف، الذي فاز بالبطولة في 2020 خلال جائحة كوفيد-19 "لم يتوقف الجمهور عن إصدار صيحات الاستهجان. لدي الكثير من الأصدقاء الفرنسيين ولا يبدو أنهم يحبون هذه البطولة كثيرا. ربما هناك سبب. لعبت أفضل بكثير دون جمهور".
ولعب ديميتروف، المصنف 17 عالميا، 48 ضربة فوز واحتاج سبع فرص لحسم المباراة والوصول إلى الدور الثالث في باريس بعد أسبوع من خسارته أمام ميدفيديف في الدور الثاني ببطولة فيينا المفتوحة.
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