ديوكوفيتش يهزم رونه ويبلغ نصف نهائي "ماسترز" باريس

تغلّب الصربي نوفاك ديوكوفيتش على الدنماركي هولغر رونه يوم الجمعة وثأر لهزيمته في نهائي بطولة باريس للماسترز العام الماضي، ليبلغ نصف نهائي دورة باريس لماسترز الألف.

وأهدر المصنف أول عالمياً فرصة لحسم المباراة في المجموعة الثانية، لكنه فاز في النهاية على اللاعب الدنماركي 7-5، 6-7 (3/7)، و6-4 في مباراة استمرت أكثر من ساعتين و45 دقيقة.

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وسيواجه ديوكوفيتش، حامل ست ألقاب قياسية في الدورة، إمّا أليكس دي مينور أو أندريه روبليف يوم السبت من أجل مكان في النهائي للمرة التاسعة.

وقبيل ذلك، انضم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سادساً عالمياً إلى البلغاري غريغور ديميتروف (17) في نصف النهائي، بفوز الأول على الروسي كارن خاتشانوف (15) والثاني على البولندي هوبيرت هوركاش (11).

وسبق لتسيتسيباس الذي فاز بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-4 ووصل إلى نصف النهائي للعام الثاني توالياً، أن ضمن قبل يوم مقعده في بطولة باريس للماسترز، وبلغ نصف النهائي من دون خسارة أي مجموعة.

وقال اليوناني "وصل مستواي إلى درجة مثيرة للاهتمام اليوم (الجمعة)، أفضل مما كان عليه في الأيام الأخيرة".

وسيواجه تسيتسيباس في نصف النهائي ديميتروف الفائز على الدنماركي هوبيرت هوركاش 6-1، 4-6، و6-4.

وقلّصت هذه الخسارة بشكل شبه كامل، آمال هوركاش في التأهل إلى بطولة الماسترز التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين لهذا الموسم في تورينو الإيطالية في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

ولم يتبّق سوى مقعدين من الثمانية الممنوحة، ويمتلك الألماني ألكسندر زفيريف والدنماركي رونه الأفضلية لنيلهما.

من جانبه يؤكد ديميتروف مستواه الجيد في الوقت الحالي، إذ وصل البلغاري البالغ من العمر 32 عاماً إلى نصف نهائي دورة تشنغدو الصينية، وربع نهائي بكين، ونصف نهائي دورة شنغهاي لماسترز الألف التي فاز بها هوركاش.

وسبق لديميتروف بالفعل أن خاض نصف نهائي دورة باريس عام 2019، وخسر آنذاك أمام ديوكوفيتش.