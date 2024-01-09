رالي داكار.. لوب يحرز المرحلة الرابعة والراجحي يعزز صدارته

أحرز سيباستيان لوب، يوم الثلاثاء، المرحلة الرابعة في فئة السيارات برالي داكار المقام في السعودية، بينما عزز السعودي يزيد الراجحي موقعه في صدارة الترتيب العام لنفس الفئة.



وأنهى لوب، المتوج تسع مرات ببطولة العالم للراليات والذي يتنافس بسيارة برودرايف هانتر ضمن فريق (البحرين رايد إكستريم)، المرحلة الرابعة التي أقيمت لمسافة 299 كيلومترا من السالمية إلى الهفوف، في المركز الأول بفارق دقيقة واحدة وثماني ثوان أمام الراجحي سائق تويوتا.



أما القطري ناصر العطية حامل اللقب، والذي كان يتمتع بأفضلية مريحة عند الحاجز قبل الأخير، فقد أنهى المرحلة في المركز الثالث بسيارة برودرايف هانتر وصعد من المركز الخامس إلى الثالث في الترتيب العام.



وعزز الراجحي موقعه في صدارة الترتيب العام، إذ بات متفوقا على كارلوس ساينز سائق أودي والمتوج برالي دكار ثلاث مرات، بفارق أربع دقائق و29 ثانية، وذلك بعد أن أنهى ساينز المرحلة في المركز الرابع.



وصعد لوب (49 عاما) من المركز التاسع إلى المركز السادس في الترتيب العام، وبات متأخرا عن الصدارة بفارق 23 دقيقة و50 ثانية، وذلك بعد أن فاز بمرحلة في رالي دكار للمرة 24 في مسيرته والأولى هذا العام.



وبات الفرنسي لوب خامس سائق يفوز بمرحلة في رالي داكار الحالي، بحساب نتيجة المرحلة التمهيدية.



وواجه الأميركي سيث كينتيريو سائق تويوتا كبوة في وقت مبكر، إذ توقف بسبب مشكلة ميكانيكية بعدما قطع 81 كيلومترا من المرحلة وقد طلب المساعدة وهو ما أخره لساعات.



وفي فئة الدراجات النارية، انتزع التشيلي خوسيه إجناسيو "ناتشو" كورنيخو صدارة الترتيب العام بعد أن حقق الفوز بمرحلة الثلاثاء، ليكون الفوز الثاني له في النسخة الحالية من رالي داكار.



أما روس برانش من بتسوانا، الذي كان متصدرا للترتيب العام قبل المرحلة، فقد وصل إلى خط النهاية بمقود ملتوي في دراجة فريق هيرو، وقد تأخر لنحو أربع دقائق ونصف دقيقة من الوقت، ليتراجع إلى المركز الثاني في الترتيب العام بفارق دقيقة واحدة و15 ثانية عن الصدارة.



ويحتل الأميركي ريكي باربيك المركز الثالث في الترتيب العام بعد أن أنهى مرحلة الثلاثاء في المركز الثاني.

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