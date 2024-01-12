رالي داكار.. ساينز يتصدر وتبخر آمال العطية

تصدر كارلوس ساينز سائق أودي رالي داكار للسيارات، يوم الجمعة، حيث فاز سيباستيان لوب بمرحلة ثانية في صحراء السعودية وتلاشت آمال ناصر العطية في الدفاع عن لقبه وسط الكثبان الرملية.

وتصدر الإسباني ساينز، الفائز برالي داكار ثلاث مرات، المرحلة السادسة والتي امتدت لمسافة 549 كيلومترا خلال 48 ساعة بفارق 20 دقيقة و21 ثانية عن زميله السويدي ماتياس إكستروم، فيما جاء لوب في المركز الثالث وبفارق تسع دقائق أخرى.



وفاز لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات، والذي يقود سيارة برودرايف هانتر في فريق البحرين رايد إكستريم، بالمرحلة في الربع الخالي في السعودية بفارق دقيقتين عن ساينز فيما جاء إكستروم في المركز الثالث.

كما فاز السائق الفرنسي، الذي لم يضمن بعد الفوز برالي التحمل القاسي الذي يقام بالكامل في السعودية، بالمرحلة الرابعة.



وعانى العطية، الذي احتل المركز الثاني في الترتيب العام بعد المرحلة الخامسة، من مشاكل في المقود في سيارته برودرايف هانتر بعد مسافة 530 كيلومترا واضطر إلى انتظار شاحنة المساعدة.



وتراجع السائق القطري بالفعل للمركز الثالث في بداية المرحلة، يوم الخميس، لكنه تراجع للمركز 17 في نهاية، الجمعة، بفارق ساعتين و40 دقيقة عن الصدارة وتبددت آماله في تحقيق فوزه السادس والثالث على التوالي.



وانسحب السائق السعودي يزيد الراجحي، الذي تصدر الترتيب العام قبل مرحلة كرونو التي استمرت يومين بعد تعرضه لحادث.



وفاز أدريان فان بيفيرين بالمرحلة في فئة الدراجات النارية مع زميله الأميركي في فريق هوندا ريكي برابيتس الذي انتزع صدارة الترتيب العام من روس برانش القادم من بوتسوانا الذي انسحب زميله البطل جوان باريدا.



وتصدر السائق التشيكي مارتين ماتشيك فئة الشاحنات بفارق أكثر من ساعة بينما خسر الهولندي المدافع عن اللقب يانوس فان كاسترين ساعتين ونصف الساعة بسبب مشاكل ميكانيكية.



واحتل السعودي ياسر سعيدان صدارة فئة (إس.إس.في) متفوقا على الأميركية سارة برايس.



وسيكون، يوم السبت، راحة في الرياض قبل الأسبوع الأخير والنهاية ستكون في ينبع، الجمعة المقبل.