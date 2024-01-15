مارس.. جوشوا يواجه نغانو في الرياض

يلتقي الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا بطل العالم السابق في الوزن الثقيل مع الكاميرون فرانسيس نغانو النجم السابق للفنون القتالية المختلطة (إم إم أيه) في الثامن من مارس المقبل في نزال العمالقة المنظم في الرياض.

وستقام المباراة على مدى عشر جولات.

ويدخل جوشوا، بطل العالم السابق في رابطة الملاكمة العالمية "دبليو بي أيه" ومنظمة الملاكمة العالمية "دبليو بي أو"، نزاله ضد نغانو عقب فوزه المثير على السويدي أوتو فالين الذي اضطر إلى الانسحاب في الجولة الخامسة الشهر الماضي في الرياض.

من جهته، حقق الكاميروني الذي استهل مشواره في الملاكمة في أكتوبر الماضي، مفاجأة عندما صمد أمام البريطاني تايسون فيوري، بطل المجلس العالمي، حتى الجولة العاشرة الأخيرة إلا أنه خسر بقرار حكام المباراة.

وقبل أسابيع قليلة من هذا النزال الجديد، ستتجه الأنظار إلى نزال اللقب الموحد بين فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك الذي أطاح بجوشوا في سبتمبر 2021 في ويمبلي وأكد تفوقه عليه بعد 11 شهرًا.

وينتظر عشاق الملاكمة بفارغ الصبر النزال بين جوشوا وأوسيك المقرر في الرياض في 17 فبراير كونها المرة الأولى منذ عام 1999 ستشهد تتويج بطل عالمي للوزن الثقيل في جميع فئاته.