آل الشيخ يعلن عن نزال الملاكمة العالمي بين جوشوا ونغانو

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن إقامة نزال "Knockout Chaos" الذي يجمع بطل العالم السابق للوزن الثقيل الموحد أنتوني جوشوا، وبطل الفنون القتالية المختلطة ومنافس الوزن الثقيل الحالي فرانسيس نغانو، حيث يقام يوم الجمعة 8 مارس في "المملكة أرينا" بالعاصمة الرياض.

وقال المستشار تركي آل الشيخ إن نزال "Knockout Chaos" هو واحد من الأحداث المهمة التي ستقام في موسم الرياض، وهي ليلة ستجمع المزيد من الأبطال الدوليين في إحدى أكثر الرياضات شعبية في العالم.

يذكر أن جوشوا البطل السابق للعالم في رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة العالمية للملاكمة قد كان أكمل عامًا حافلا بالنجاحات، حيث هزم في 23 ديسمبر الماضي أوتو والين في خمس جولات ضمن نزال "اليوم الحاسم" بفعاليات موسم الرياض، وهو عرض الملاكمة الذي أعاده إلى صف النخبة لتصنيفات الوزن الثقيل في الرياض. ودخل بطل UFC السابق للوزن الثقيل نغانو عالم الملاكمة بعد مواجهته في "أشرس رجل في العالم" لبطل العالم في WBC تايسون فيوري، والتي افتتح بها موسم الرياض في 28 أكتوبر الماضي، وتزايدت حدة النزال في نهاية الجولة الثالثة عندما سدد نغانو لكمة قوية لفيوري تسببت في طرحه على أرضية الحلبة.

ونال نغانو بأدائه الرائع احترام وإعجاب عشاق الملاكمة حول العالم، وينتظر أن يطل عليهم مجددا في نزاله الاحترافي الثاني، حين يواجه الملاكم الآخر الأكثر شعبية في الوزن الثقيل على هذا الكوكب.

من جهته، قال البطل العالمي جوشوا: سأكون مستعدًا للبدء عندما يقرع الجرس الأول للنزال، وسأتعامل مع هذه المهمة بتركيز الليزر حتى تكتمل المهمة، إنني أتطلع إلى العودة إلى الرياض وأود أن أشكر السعودية على الشغف الذي أظهرته لنفسي ولرياضة الملاكمة.

وقال النجم الكاميروني المنشأ نغانو:لقد شكك الناس بي دائمًا وأثبت لهم مرارا أنهم مخطئون، من الواضح أنني أمثل مشكلة بالنسبة لنخبة الملاكمين ويجب على جوشوا أن يعد نفسه للمعركة لأنني لا أشبه أي شيء واجهه من قبل، سيكون مشهدًا مختلفًا لعشاق الملاكمة في الرياض، لكن هذه المرة ليس لدي أي نية لترك الأمر في أيدي الحكام.