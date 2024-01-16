بعد غيابه عن النسخة الماضية.. ألكاراز يفوز بسهولة في "أستراليا المفتوحة"

حقق كارلوس ألكاراز عودة مظفرة لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الثلاثاء لكن اللاعب الإسباني المصنف الثاني واجه بعض المقاومة المبكرة من الفرنسي المخضرم ريشار غاسكيه قبل أن ينتصر 7-6 و6-1 و6-2 في الدور الأول.

وبدا اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، والذي غاب عن نسخة العام الماضي بسبب مشكلة في ساقه اليمنى، متسرعا في بعض الأحيان سعيا لتحقيق تقدم مبكر في ملبورن بارك لكنه استعاد الهدوء في النهاية ليسحق منافسه المخضرم.

وقال ألكاراز الذي سيواجه الإيطالي لورنزو سونيغو في الدور الثاني "من الرائع دائما اللعب هنا في أستراليا. إنها المرة الثالثة التي ألعب فيها هنا. لم استمتع بمسيرة جيدة خلال السنوات التي لعبت فيها هنا لكني استمتعت كثيرا اليوم. غبت العام الماضي لكني كنت في حالة جيدة جدا اليوم. عانيت قليلا في المجموعة الأولى بسبب طريقة لعب المنافس لكن تدريجيا بدأ الأداء يتحسن وفي النهاية قدمت عرضا جيدا".