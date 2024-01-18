أستراليا المفتوحة.. تأهل صعب لشفيونتيك وألكاراز

عادت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً من بعيد لتتأهل إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على الأميركية دانييل كولينز الثانية والستين 6-4 و3-6 و6-4 يوم الخميس ولم تكن حال الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف ثانياً عند الرجال، أفضل بكثير من شفيونتيك، إذ عانى بدوره كثيراً كي يبلغ الدور الثالث بفوزه على الإيطالي لورنزو سونيغو السادس والأربعين 6-4 و6-7 (3-7) و6-3 و7-6 (7-3)، فيما ذهبت الكازخستانية إيلينا ريباكينا الثالثة ووصيفة البطلة ضحية الروسية آنا بلينكوفا بالخسارة أمامها بعد شوط "سوبر تاي برايك" ماراثوني 4-6 و6-4 و6-7 (20-22) في ساعة و46 دقيقة.

وبعدما عانت لبلوغها الدور الثاني في مستهل مشوارها نحو لقب أول في ملبورن وخامس في البطولات الكبرى بفوزها على الأميركية الأخرى صوفيا كينن، كانت شفيونتيك قاب قوسين أو أدنى الخميس من انتهاء مشوارها في البطولة الأسترالية بعدما كانت متخلفة 1-4 في المجموعة الثالثة الحاسمة ومنافستها متقدمة 40-0 في الشوط السادس على إرسال البولندية.

لكن ابنة الـ22 عاماً رفضت أن ينتهي مشوارها عند الدور الثاني لأول مرة منذ مشاركتها الأولى في البطولة عام 2019، وعادت من بعيد وفازت بالأشواط الخمسة التالية، لتحسم المجموعة 6-4 وتنهي اللقاء لصالحها في ثلاث ساعات و4 دقائق.

وعلّقت البولندية على عودتها في المجموعة الحاسمة، قائلة "يا إلهي، لا أعلم حتى (كيف تمكنت من العودة)، كنت بصراحة في المطار"، أي أنها لم تكن مؤمنة حتى بقدرتها على تعويض هذا التخلف.

وتابعت "كنت مسيطرة على زمام الأمور ثم بدأت تلعب بسرعة مضاعفة. خلال دقائق عدة، خلال نقاط عدة، لم أكن أعلم كيف أرد" لكن "كنت أعلم بأنه سيكون من الصعب (على كولينز) المحافظة على هذا المستوى (من الأداء السريع)".

وتلتقي شفيونتيك التي تبقى أفضل نتيجة لها في أستراليا المفتوحة وصولها إلى نصف النهائي عام 2022، التشيكية ليندا نوسكوفا.

تأمل البولندية أن تواصل سلسلة انتصاراتها المتتالية التي بلغت 18، منذ خروجها من ربع نهائي دورة طوكيو في 29 سبتمبر على يد الروسية فيرونيكا كودرميتوفا.

ولم تكن ريباكينا، بطلة ويمبلدون 2022 التي خسرت نهائي العام الماضي أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، الضحية الكبيرة الوحيدة يوم الخميس بخسارتها أمام بلينكوفا المصنفة 57 عالمياً التي تبلغ الدور الثالث للمرة الأولى في ملبورن والرابعة في البطولات الكبرى، إذ ودعت أيضاً الأميركية جيسيكا بيغولا الخامسة.

وخسرت بيغولا أمام الفرنسية كلارا بوريل 2-6 و4-6، لينتهي مشوارها في بطولة وصلت إلى دورها ربع النهائي خلال الأعوام الثلاثة الماضية عند الحاجز الثاني، فيما تأهلت مواطنتها سلون ستيفنز، بطلة فلاشينغ ميدوز 2017 ووصيفة رولان غاروس 2018، إلى الدور الثالث لأول مرة منذ 2014 بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا 4-6 و6-3 و6-3.

وعند الرجال، احتاج ألكاراز الى ثلاث ساعات و25 دقيقة كي يتخطى سونيغو في ثاني مواجهة له مع المصنف 46 عالمياً، بعد أولى تعود إلى عام 2021 في دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة حين فاز الإيطالي بمجموعتين.

وبهذا الفوز، عادل الإسباني، البالغ 20 عاماً والفائز بلقبي فلاشينغ ميدوز 2022 وويمبلدون 2023، أفضل مشوار له في البطولة الأسترالية التي بلغت دورها الثالث عام 2022 بعدما ودع من الدور الثاني في مشاركتها الأولى عام 2021.

ورغم معاناته أمام الإيطالي البالغ 28 عاماً، قال القادم من موسم مميز في 2023 توج خلاله بستة ألقاب إنه "سعيد حقاً بالأداء الذي قدمته اليوم. لعبنا نحن الاثنان بمستوى رائع، باندفاع كبير. المباراة كانت صعبة بعض الشيء بسبب الرياح والشمس... أعتقد أني لعبت بشكل جيد رغم خسارتي المجموعة الثانية".

ويلتقي ألكاراز الذي غاب عن نسخة 2023 بسبب إصابة عضلية في فخذه الأيمن، في الدور الثالث الصيني شانغ جونشينغ الفائز على الهندي الصاعد من التصفيات سوميت ناغال 2-6 و6-3 و7-5 و6-4.

وكانت معاناة الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف سادساً، أكبر بكثير من ألكاراس لكنه خرج في النهاية منتصراً على السلوفاكي لوكاس كلاين 7-5 و3-6 و4-6 و7-6 (7-5) و7-6 (10-7).

واحتاج ابن الـ26 عاماً الى أربع ساعات ونصف الساعة كي يحسم هذه المباراة الشاقة ضد لاعب صاعد من التصفيات ومصنف 163 عالمياً، ويبلغ الدور الثالث من هذه البطولة التي وصل فيها الى نصف النهائي عام 2020 وربع النهائي في العام التالي.

ويلتقي وصيف فلاشينغ ميدوز لعام 2020 في الدور المقبل الأميركي أليكس ميتشلسن الفائز على التشيكي ييري ليهيتشكا الثاني والثلاثين 4-6 و6-3 و6-4 و6-4.

كما عانى النرويجي كاسبر رود الحادي عشر للتأهل الى الدور ذاته بفوزه على الأسترالي ماكس بورسيل 6-3 و6-7 (5-7) و6-3 و3-6 و7-6 (10-7) في ثلاث ساعات و50 دقيقة.

ويلتقي النرويجي الذي وصل إلى نهائي ثلاث بطولة كبرى (رولان غاروس عامي 2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز عام 2022)، في الدور المقبل البريطاني كاميرون نوري التاسع عشر الذي تغلب بدوره على الإيطالي جوليو زيبييري بصعوبة بالغة أيضاً 3-6 و6-7 (4-7) و6-2 و6-4 و6-4 في ثلاث ساعات و36 دقيقة.

وانتهى مشوار الدنماركي هولغر رونه الثامن عند الدور الثاني بخسارته أمام الفرنسي المنصف 122 عالمياً ارتور كازو 6-7 (4-7) و4-6 و6-4 و3-6.