ألكاراز يبلغ ثمن نهائي أستراليا المفتوحة بسهولة

وجّه الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز، المصنف ثانياً عالمياً، إنذاراً شديد اللهجة لخصومه بعد تغلّبه بسهولة على الصيني اليافع شانغ جونتشنغ 6-1 و6-1 و1-0 ثم بالانسحاب يوم الجمعة في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وبعد يوم من عودة الصربي نوفاك ديوكوفيتش ، الأول عالمياً، إلى مستوياته، بقي ألكاراز 66 دقيقة فقط في الملعب.

وكانت المرة الأولى يخوض ألكاراز (20 عاماً) مباراة في دورات المحترفين ضد لاعب أصغر منه سناً، عندما اضطر ابن الثامنة عشرة للانسحاب بسبب الإصابة.

ودخل شانغ المباراة على ملعب رود ليفر أرينا واضعاً ضمادات على فخذه الأيمن وتلقى علاجاً خلال المجموعة الثانية.

ولم يواجه ألكاراز أي فرصة لكسر ارساله، ليلاقي في دور الـ16 الصربي ميومير كيتسمانوفيتش الذي أنقذ كرتين حاسمتين قبل الفوز على الأميركي تومي بول الذي بلغ نصف نهائي العام الماضي 6-4، 3-6، 2-6، 7-6 (9-7) و6-0.

قال ألكاراز الذي غاب عن النسخة الماضية بسبب الإصابة، إن طريقة الفوز "لا يرغب أحد بها" بعد إصابة شانغ.

أضاف اللاعب الذي بلغ الدور الرابع في أستراليا للمرة الأولى في مسيرته القصيرة "غبت عن بطولة الموسم الماضي. شاهدت المباريات من البيت من على الأريكة.. هذه أوّل مرة أبلغ الأسبوع الثاني في أستراليا. الشعور مميّز".

ويملك ابن مورسيا لقبين كبيرين في رصيده (فلاشينغ ميدوز 2022 وويمبلدون 2023).