ساينز يتوج برالي داكار للمرة الرابعة في مسيرته

شهدت مدينة ينبع يوم الجمعة مراسم ختام النسخة الخامسة من رالي داكار السعودية 2024 بعد تنافس مثير لمدة 14 يوماً خلال 12 مرحلة بمسافةٍ تخطت حاجز 7500 كلم وبمشاركة 778 سائقاً وملاحاً على 434 مركبة في ست فئات وهي السيارات والدراجات النارية والدراجات النارية رباعية العجلات "الكوادز" والمركبات الصحراوية النموذجية "تشالنجر" والمركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري "سايد باي سايد"، والشاحنات.

وفاز الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق "أودي" بلقب رالي داكار عن فئة السيارات للمرة الرابعة في تاريخه، وللمرة الثانية في أراضي السعودية، ليصبح أول سائق يفوز بالرالي عبر سيارةٍ كهربائية، ومع أربعة مصانع مختلفة،حيث حصد اللقب متفوقا بفارق ساعةٍ و20 دقيقة و25 ثانيةً عن البجليكي جيوم دي ميفيوس الذي حلَّ ثانياً، فيما حلَّ الفرنسي سيباستيان لوب في المرتبة الثالثة، بفارق ساعةٍ و25 دقيقة و12 ثانية.

وفي فئة الدراجات النارية، فاز الأمريكي ريكي برابك درّاج فريق "مونستر إنرجي هوندا"، بالمركز الأول بفارق 10 دقائق و53 ثانيةً عن البتسواني بروس برانش درّاج فريق "هيرو"، فيما حل الفرنسي أدريان فان بيفيرين درّاج "مونستر إنرجي هوندا" ثالثاً، بفارق 12 دقيقة و25 ثانية.

وظفر الأرجنتيني مانويل أندوخار درّاج فريق "دراجون" بالمرتبة الأولى في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات "الكوادز"، محققاً لقبه الثاني، تلاه الفرنسي أليكسندر جيرو درّاج فريق "ياماها ريسينج"، بفارق 7 دقائق و59 ثانية، تلاهما السلوفاكي يوراج فارجا درّاج فريق "فارجا" في المركز الثالث، بفارق 4 ساعات و3 دقائق و25 ثانية.

وحققت الإسبانية كريستينا جوتيريز سائقة فريق "ريد بُل أوفر روف"، مفاجأةً مميزة بالتتويج باللقب في فئة المركبات الصحراوية النموذجية "تشالنجر"، مستفيدةً من تعثّر المتصدر الأمريكي ميتش جوتري، إثر تعرض مركبته لمشكلةٍ في نظام نقل الحركة، لتحسم كريستينا اللقب، بفارق 35 دقيقة و46 ثانيةً عن جوتري، وتكون ثاني امرأة تفوز بالمركز الأول بعد الألمانية يوتا كلينشميت عام 2001، فيما حلّ الليتواني روكاس باسيوشكا ثالثاً، بفارق 58 دقيقة و47 ثانيةً عن المتصدر.

وفي منافسةٍ شرسة، في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري "سايد باي سايد"، دخل المتسابق السعودي ياسر بن سعيدان التاريخ، بعد أن توِّج بالمركز الثالث بهذه الفئة، وهي ثاني مرة يتوَّج فيها متسابق سعودي في مسيرة الرالي، بعد يزيد الراجحي المتوج بالمركز الثالث بفئة السيارات في رالي داكار السعودية 2023 ، فيما نجح الفرنسي كزافييه دي سولتريه سائق فريق "إس إل آر"، في خطف المركز الأول في هذه الفئة، وذلك بفارق دقيقتين و25 ثانيةً عن السويسري جيروم دي ساديلير سائق فريق "إم إم بي".

ودوّن التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق "إم إم تكنولوجي"، اسمه في قائمة المتوجين بلقب فئة الشاحنات لرالي داكار، بعدما حسم لقبه الأول بعد 12 مشاركة في الرالي، متقدماً على مواطنه أليس لوبرايس سائق فريق "أنستافوركس لوبرايس"، بفارق ساعة و54 دقيقة، فيما أكمل الهولندي ميتشل فان دن برينك، ترتيب المراكز الثلاثة الأولى، بفارق 4 ساعات ونصف الساعة عن المتصدر.