ألكاراز يعبر بسهولة.. وانتصاران صعبان لمدفيديف وزفيريف

واصل الإسباني كارلوس ألكاراز المصنّف الثاني عالميًا مشواره بنجاح في بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد أن تخطى عقبة منافسه الصربي ميومير كيتسمانوفيتش بسهولة و6-4 و6-4 و6-0 يوم الاثنين في ثمن النهائي.

وضرب ألكاراز موعدًا في ربع النهائي مع الألماني ألكسندر زفيريف السادس والفائز بصعوبة بالغة على البريطاني كاميرون نوري التاسع عشر، بعد مباراة احتاجت لخمس مجموعات قبل ان يحسمها في شوط كسر التعادل 7-5 و3-6 و6-3 و4-6 و7-6 (3/10).

وهذه المرة الأولى يبلغ فيها ألكاراز (20 عامًا) ربع النهائي بعد ان غاب عن النسخة الماضية بسبب الاصابة.

ويبحث ألكاراز عن باكورة ألقابه في ملبورن بعد ان تُوّج مرتين ببطولات "الغراند سلام" في بطولتي الولايات المتحدة المفتوحة عام 2022 وويمبلدون 2023.

ولحق ألكاراز بالروسي دانييل مدفيديف الثالث بعد فوزه الصعب على البرتغالي نونو بورغيش (69).

كان على الروسي الكفاح لأكثر من ثلاث ساعات على ملعب رود ليفر ليتخطى منافسه 6-3، 7-6 (4/7)، 5-7 و6-1 وليضرب موعدًا مع البولندي هوبرت هوركاتش في دور الثمانية.

وقال مدفيديف الذي سبق ان بلغ النهائي عامي 2021 و2022 قبل ان يخسر من الصربي نوفاك ديوكوفيتش والاسباني رافايل نادال تواليًا "قبل هذه المباراة، كنت أشعر بالجهوزية بنسبة مئة في المئة".

وأضاف "لكنه اجبرني على الركض كثيرًا في المجموعة الثالثة ولهذا السبب فقدت بعض النقاط، كنت مرهقا جدا بصراحة. في المجموعة الرابعة، تمكنت من رفع مستويات طاقتي".

وقبل النسخة الحالية من بطولة أستراليا، لم يسبق لبورغيش ان فاز بمباراتين متتاليتين في احدى دورات المحترفين باستثناء كأس ديفيس، ليلعب فارق الخبرة دورًا في حسم اللقاء.

إلا انّ الفارق الاساسي في اللقاء يكمن في ارتكاب بورغيش 66 خطأ مباشرًا، مقابل 34 للروسي.

من جهته، فاز هوركاتش التاسع على الفرنسي أرتور كازو 7-6 (6/8) و7-6 (3/7) و6-4.

وتأهل زفيريف الى دور الثمانية بشق الأنفس على حساب البريطاني نوري التاسع عشر، بعد مباراة احتاجت لخمس مجموعات قبل ان يحسمها في شوط كسر التعادل 7-5 و3-6 و6-3 و4-6 و7-6 (3/10).

وأظهر نوري صلابة قوية بمواجهة زفيريف، حيث تمكن البريطاني من العودة مرتين بالنتيجة مرتين، لكنّ قوة زفيريف على إرساله جعله يحسم اللقاء.

وقال زفيريف "في نهاية المطاف، إنها بطولة كبرى والجميع يلعبون بأفضل ما لديهم هنا".

وأضاف "لقد قدّم كام بالتأكيد أداءً رائعًا وأنا سعيد جدًا بالتأهل".

ولدى السيدات، أقصت الاوكرانية دايانا ياستريمسكا الـ 93 نظيرتها البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا الثامنة عشر وحاملة اللقب مرتين 7-6 (6/8) و6-4 في الدور الرابع.

وكافحت اللاعبة الاوكرانية (23 عامًا) لتفادي خسارة المجموعة الاولى قبل ان تحسمها بعد شوط كسر التعادل 8-6، ثم كسرت ارسال منافستها المصنّفة الاولى عالميا سابقا في المجموعة الثانية لتفوز بها 6-4 وتحسم اللقاء.

وضربت ياستريمسكا موعدا في الدور ربع النهائي مع التشيكية ليندا نوسكوفا غير المصنّفة والمتأهلة بفوزها على الاوكرانية الاخرى إيلينا سفيتولينا الـ 19 بعد انسحاب الاخيرة بسبب اصابة في الظهر، فيما كانت نوسكوفا متقدمة 3-0 في المجموعة الاولى.

وقالت ياستريمسكا بعد فوزها "اريد ان آخذ بعض الوقت من اجل التنفس لانني اشعر كأنّ قلبي سيقفز من جسدي".

وأضافت اللاعبة التي سبق أن أقصت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا بطلة ويمبلدون من الدور الاول "لطالما شعرت انني أركض متأخرة عن القطار، لكنني اعتقد انه لانني مقاتلة، لهذا السبب فزت بالمباراة".

من جهتها، جاء فوز نوسكوفا (19 عامًا) بأقل مجهود حيث لم تتمكن سفيتولينا من اكمال المباراة. وطلبت اللاعبة الاوكرانية استراحة طبية بينما كانت متأخرة 0-2 في المجموعة الاولى، قبل ان تنسحب بعد خسارة ارسالها للمرة الثانية في المباراة.

وقالت "أصبت بتشنج، لا اعرف بالضبط ما هي التسمية، لكنني عانيت من ألم شديد في الشوط الاولى، ومن ثمّ في النقطتين الاخيرتين". وتابعت "لم أتمكن من فعل أي شيء، لقد عانيت بشدّة من ظهري".

بدورها، ستواصل نوسكوفا الـ 50 مغامرتها الناجحة الى حدّ الآن في ملبورن، حيث سبق ان هزمت البولندية إيغا شفيونتيك المصنّفة أولى عالميا في الدور الثالث.

وتأهلت الروسية آنا كالينسكايا غير المصنّفة للمرة الاولى في مسيرتها الى دور الثمانية عقب فوزها الصريح على الايطالية جازمين باوليني الـ 26 6-4 و6-2.