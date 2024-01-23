ديوكوفيتش يصل إلى نصف نهائي "أستراليا المفتوحة" على حساب فريتز

واصل النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش حملته الناجحة نحو التتويج بلقب منافسات فردي الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات (غراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم.

وتأهل ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، للدور قبل النهائي في البطولة، عقب فوزه يوم الثلاثاء على الأمريكي تايلور فريتز بنتيجة 7 / 6 (7 / 3) و4 / 6 و6 / 2 و6 / 3 في دور الثمانية للمسابقة، حيث استغرقت المباراة 3 ساعات و45 دقيقة.

ويتطلع ديوكوفيتش (حامل اللقب) للتتويج باللقب للمرة الـ11 في مسيرته الحافلة مع اللعبة البيضاء، لتعزيز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين فوزا ببطولة أستراليا.

ولم يخسر ديوكوفيتش، الذي يسعى للتتويج بلقبه الـ25 في بطولات غراند سلام وتعزيز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين حصولا على المسابقات الأربع الكبرى، أي مباراة في ملبورن بعد تجاوزه دور الثمانية.

وكان النجم الصربي، 36 عاما، يعاني من المرض مع بداية البطولة، لكنه تمكن من الفوز بمباراتين طويلتين، والآن يقدم عروضا قوية في البطولة، التي تقام منافساتها بمدينة ملبورن الاسترالية.

وفي حديثه داخل الملعب عقب المباراة، قال ديوكوفيتش: "لقد عانيت كثيرا في أول مجموعتين. أيضا بسبب المستوى الرائع الذي بدا عليه فريتز. لقد كان يخنقني نوعا ما في الجزء الخلفي من الملعب".

أضاف ديوكوفيتش في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "كان من الصعب حقا العثور على التوقيت المناسب، كان الجو حارا جدا. نعلم جميعا أن تايلور لديه واحدة من أفضل الإرسالات في العالم. كنت أعرف نوع التهديد الذي يشكله عندما يلعب ضربات ارسال بهذه الجودة العالية".