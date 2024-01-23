في نصف نهائي أستراليا المفتوحة.. موعد جديد بين سينر وديوكوفيتش

تأهل الإيطالي يانيك سينر يوم الثلاثاء إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على الروسي أندري روبليف 6/4 7/6 6/3 ليخوض مباراة سابعة مع المصنف الأول الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ويلعب ديوكوفيتش "36 عاما" الذي بات على بُعد مباراتين من تحقيق لقبه الـ25 في البطولات الكبرى، مع الإيطالي يانيك سينر الرابع عالميا الفائز على الروسي أندري روبليف الخامس 6-4، 7-6 (7/5) و6-3.

وهذه المرة الأولى التي يتأهّل فيها سينر إلى نصف نهائي البطولة حيث سيواجه الصربي للمرة السابعة علماً أن الأخير يتفوّق بأربعة انتصارات.

وقال الإيطالي "محظوظٌ لأنني سأواجه الرقم واحد في العالم، لكنها ستكون مباراة صعبة. ما يمكن أن أضمنه هو أنني سأقدّم 100% في المواجهة".