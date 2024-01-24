جيمس وكري يتصدران قائمة أميركا الأولية لأولمبياد باريس 2024

تصدر ليبرون جيمس وستيفن كري قائمة مبدئية مؤلفة من 41 لاعبا كشف عنها الاتحاد الأميركي لكرة السلة يوم الثلاثاء في خطوة أولى لاختيار الفريق الذي سيسعى للحصول على الميدالية الذهبية في مسابقة الرجال في أولمبياد باريس 2024.

وتضم المجموعة، التي سيتم اختيار فريق مكون من 12 لاعبا من بينها، 28 لاعبا سبق لهم تمثيل الولايات المتحدة في الألعاب الأولمبية أو كأس العالم لكرة السلة وحصدوا مجتمعين 23 ميدالية ذهبية في الأولمبياد وكأس العالم.

وفازت الولايات المتحدة بلقبها الأولمبي الرابع على التوالي في أولمبياد طوكيو 2020 واحتلت العام الماضي المركز الرابع في كأس العالم لكرة السلة.

وقال غرانت هيل المدير الإداري للفريق الأميركي في بيان "أشعر بسعادة غامرة لأن العديد من نجوم اللعبة أعربوا عن اهتمامهم بتمثيل بلادنا في الألعاب الأولمبية الصيفية 2024. إنه لشرف كبير أن نختار الفريق الذي سيساعدنا على تحقيق هدف الوقوف مرة أخرى على منصة التتويج في الأولمبياد".

ولم يلعب جيمس، الحاصل على أربعة ألقاب في دوري كرة السلة الأميركي، مع فريق الولايات المتحدة منذ فوزه بميدالية ذهبية في أولمبياد لندن 2012 بينما لم يسبق لكري، أكثر المسجلين للرميات

الثلاثية في تاريخ دوري السلة الأميركي، تمثيل الولايات المتحدة في الأولمبياد.