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زفيريف سيواجه مدفيديف

زفيريف يقصي ألكاراز في لقاء مثير ويكمل أطراف نصف النهائي

ملبورن - فرانس برس
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قاوم الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف سادساً عالمياً، عودة الإسباني كارلوس ألكاراز الثاني وبلغ الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، حيث سيلاقي الروسي دانييل مدفيديف.

وصدم زفيريف منافسه ليخرج فائزا 6-1 و6-3 و6-7 (2-7) و6-4 الأربعاء على ملعب "رود ليفر أرينا"، وتأهل إلى المربع الذهبي لاحدى بطولات غراند سلام للمرّة السابعة في مسيرته.

وبعدما حسم المجموعتين الاولى والثانية بسهولة، أرسل زفيريف للفوز بالمباراة في الثالثة بعد أقل من ساعتين، إلا أن ألكاراز انتفض وعاد إلى أجواء اللقاء بشق الأنفس ليحسمها لصالحه بالشوط الفاصل.

ولم يُكتب لعودة ألكاراز النجاح اذ فشل في فرض التعادل بخسارته المجموعة الرابعة، فالمباراة.

وكان مدفيديف حجز مقعده إلى نصف النهائي في وقت سابق بتجاوزه عقبة البولندي هوبرت هوركاتش التاسع عشر 7-6 (7-4) و2-6 و6-3 و5-7 و6-4 بعد قرابة أربع ساعات.

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