مدفيديف يعبر.. وينتظر الفائز من زفيريف وألكاراز في نصف النهائي

احتاج الروسي دانييل مدفيديف، المصنّف ثالثا عالمياً يوم الأربعاء إلى خمس مجموعات لتجاوز عقبة البولندي هوبرت هوركاتش التاسع عشر وبلوغ الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وأمضى مدفيديف قرابة أربع ساعات على ملعب "رود ليفر أرينا" من أجل الخروج فائزا 7-6 (7-4) و2-6 و6-3 و5-7 و6-4.

ويخوض الروسي البالغ 27 عاماً ووصيف بطل ملبورن عامي 2021 و2022 الدور نصف النهائي للمرة الثالثة في أستراليا والثامنة في بطولات غراند سلام.

وهي المرة الثانية في هذه النسخة يحتاج مدفيديف الذي خاض مباراته الـ 100 في بطولات غراند سلام إلى خمس مجموعات للتغلب على منافسه.

في الدور الثاني، خرج مدفيديف المصنف أول عالمياً سابقا والفائز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2021، من عنق الزجاجة أمام الفنلندي إميل روسوفوري (53)، بعدما قلب تأخره بمجموعتين إلى فوز 3-6 و6-7 (1-7) و6-4 و7-6 (7-1) و6-0.

قال الروسي الذي خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي 2021 والإسباني رافايل نادال في العام التالي، إنه شعر بانه "مدمّر" بعد المباراة.

وتابع "بصراحة كنت أشعر بذلك جسدياً في نهاية المجموعة الثانية وقلت لنفسي انه يتوجب أن ابقى قويا".

وضرب مدفيديف موعدا في المربع الذهبي مع الفائز من مباراة الإسباني كارلوس ألكارا. الثاني عالمياً والألماني ألكسندر زفيريف السادس اللذين يتواجهان في وقت لاحق اليوم.

وحُسمت هوية المواجهة الاولى في نصف النهائي الثلاثاء حيث سيتواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا والساعي للقبه الـ 11 في أستراليا والـ 25 في البطولات الأربع الكبرى، مع الإيطالي يانيك سينر الرابع.

وأمام هوركاتش، حصل الروسي على كسر ارسال في المجموعة الرابعة (4-2)، إلاّ أن البولندي قلب تأخره ليفرض مجموعة خامسة حاسمة.

تحدث ميدفيديف عما حصل معه في هذه المجموعة، قائلا "حينها، على الفور، شعرت بأني مدمر"، موضحا "فقدت تركيزي في المجموعة الرابعة".