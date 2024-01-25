الجمعة.. الدرعية تستضيف فورمولا إي للعام السادس توالياً

تتجه أنظار العالم يوم الجمعة نحو الدرعية التاريخية، التي ستشهد للمرة السادسة على التوالي، إقامة منافسات بطولة العالم أي بي بي للفورمولا إي 2024، من خلال الجولتين الثانية والثالثة من الموسم العاشر للبطولة، والتي ستقام يومي 26 و27 يناير الجاري.

وسيشهد السباق الذي يعد إحدى فعاليات موسم الدرعية 2024، مشاركة 22 من نخبة السائقين، الذين يمثلون 11 فريقًا عالميًا للمشاركة في الحدث المرتقب، يتقدمهم سائق فريق أندريتي غلوبال، وحامل لقب البطولة العالمية في العام الماضي البريطاني "جايك دينيس" الذي احتلّ المركز الثاني في كلتا الجولتين من سباق فورمولا إي الدرعية 2023، بالإضافة إلى 6 من حاملي ألقاب بطولة العالم السابقين، إضافة إلى الألماني باسكال ويرلين سائق فريق تاغ هوير بورشه الذي فاز بسباقي الدرعية في الموسم الماضي.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة بهذه المنسبة: نسعد مرة أخرى باستضافة أحد أهم سباقات السيارات على مستوى العالم، والذي تشهده الدرعية للمرة السادسة على التوالي.قبل أيام بسيطة شهدنا إقامة رالي داكار السعودية 2024، والذي أقيم في السعودية للمرة الخامسة، ونستعد كذلك باستضافة الموسم الرابع من سلسلة سباقات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية "إكستريم إي" بجدة، علاوة على السباق المرتقب في مارس المقبل، سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1.

وأبان الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، نجاح سباق الدرعية إي بري في الوصول إلى شريحة جديدة من عشاق ومحبي رياضة المحركات، وفي تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة في المجتمع المحلي، عاداً سباق الفورمولا إي، تجسيدًا لدمج التكنولوجيا الحديثة بالتراث الغني للسعودية، من خلال إقامة السباق في الدرعية.

واحتضنت حلبة الدرعية السباق للمرّة الأولى في العام 2018، وفاز خلالها -آنذاك- البرتغالي أنطونيو فيليكس دا كوستا، فيما نجح الألماني باسكال فيرلين في الفوز بجولتي الموسم الماضي، ليكون بذلك واحدًا من ثلاثة سائقين فقط تمكنوا من الفوز مرتين في الدرعية، إلى جانب البريطاني سام بيرد، والهولندي نيك دي فريز، كما سيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بما تقدمه منطقة الدرعية التاريخية المسجلة بموقع التراث العالمي لليونسكو، وبمجموعة من الفعاليات والأنشطة والتجارب المميزة المصاحبة للحدث داخل وخارج حلبة السباق.