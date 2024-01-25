الخميس..انطلاق بطولة جدة الدولية لقفز الحواجز

تنطلق، يوم الخميس، في نادي تريو الرياضي، الجولة الأولى من البطولة الدولية لقفز الحواجز" ist " التي تقام على ثلاث جولات، حيث يخوض الفرسان الدوليون والسعوديون غمار منافسات 6 أشواط ذات ارتفاعات مختلفة.

ويصاحب البطولة العديد من الفعاليات مثل المسابقات الترفيهية للكبار والصغار، والمعارض المتنوعة، وأعربت أروى مطبقاني، رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة، عن سعادتها باستضافة البطولة على أرض ميدان نادي تريو الرياضي كحدث دولي يعكس واقع التطور الرياضي الذي تشهده السعودية.