الصينية تشينوين تواجه سابالينكا في نهائي "أستراليا المفتوحة"

بلغت الصينية جنغ تشينوين المصنّفة ثانية عشرة عالمياً نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب لأوّل مرةٍ في مسيرتها، بعد فوزها يوم الخميس على الأوكرانية دايانا ياستريمسكا المصنّفة 93 بنتيجة 6-4 و6-4.

وسيكون طريق تشينوين نحو اللقب صعباً بمواجهة البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة ثانية والتي أصبحت أول لاعبة تصل إلى النهائي مرتين متتاليتين منذ الأميركية سيرينا وليامز في 2016-2017.

وباتت تشينوين ثاني صينية تبلغ نهائي احدى البطولات الأربع الكبرى.

واحتاجت إلى ساعة و42 دقيقة لتبلغ نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى لأوّل مرة، علماً أنه وصلت إلى نهائي بطولة "دبليو تي ايه" الختامية 2023.

وبعد عشرة أعوام على النهائي الذي خاضته مواطنتها لي نا، الفائزة ببطولة رولان غاروس (2011) وأستراليا (2014)، باتت تشينوين البالغة 21 عاماً على بُعد مباراة واحدة من الفوز بأوّل ألقابها في البطولات الكُبرى.

ووضع الفوز حدّاً لياستريمسكا التي حققت ثمانية انتصارات متتالية في ملبورن، من بينها في التصفيات، لتصبح أول متأهلة من التصفيات تبلغ نصف نهائي البطولة الكبرى الافتتاحية للموسم، منذ الأسترالية كريستين ماتيسون في 1978.

وأجبرت ياستريمسكا منافستها على بذل مجهودٍ كبير للتأهّل، لكنّها لم تتمكّن من حسم اللحظات الحاسمة.

وعلى الرغم من تقدّم الأوكرانية 2-0 ثمّ 3-2 في المجموعة الأولى تمكّنت الصينية من معادلتها ثم كسر إرسالها قبل أن تحسم النتيجة.

وتكرّر سيناريو الفوز في المجموعة الثانية بعدما كسرت تشينوين إرسال منافستها مجدداً وتقدّمت عليها 4-3 و5-3 قبل الحسم 6-4.

وقالت تشينوين بعد فوزها "إنه أمر لا يُصدّق، من الصعب شرح ما أشعر به الآن".

وضمِنت الصينية دخولها قائمة العشرة الأوائل بعد فوزها على الروسية أنا كالينسكايا غير المصنفة في ربع النهائي، لتواصل تقدّمها بعد عام 2023 الذي شهد تأهّلها إلى ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة.

وثأرت سابالينكا لخسارتها في نهائي بطولة الولايات المتحدة أمام الأميركية كوكو غوف الرابعة، وتغلّبت عليها الخميس 7-6 (7-2) و6-4.