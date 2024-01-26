دينيس يتوج بالجولة الأولى من فورمولا إي الدرعية

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حقق البريطاني جايك دينيس جائزة الجولة الأولى من سباق "فورمولا إي"القام على حلبة الدرعية التاريخية في الرياض ضمن الموسم العاشر من منافسات بطولة العالم "إيه بي بي" يوم الجمعة.
وحل البريطاني دينيس في صدارة الترتيب تلاه الفرنسي جان إريك فيرن بينما احتل المركز الثالث الأسترالي نك كاسيدي.
وستقام يوم السبت الجولة الثانية من فورمولا إي الدرعية والثالثة في الجدول العام بعدما استهل الموسم في مكسيكو سيتي المكسيكية.
ويتصدر الألماني باسكال فيرلين الترتيب العام للسائقين يليه نك كاسيدي وبعده الفرنسي فيرن بينما يحتل دينيس بطل الجولة الأولى المركز الرابع.
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