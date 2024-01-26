ديوكوفيتش بعد الخسارة: أدائي أمام سينر كان "الأسوأ"

وصف الصربي نوفاك ديوكوفيتش أداءه في المباراة التي خسرها أمام الإيطالي يانيك سينر في الدور قبل النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة بأنه الأسوأ في مسيرته.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن الخسارة التي مني بها ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، بنتيجة 1/ 6و2 / 6 و7 / 6 (8 / 6) و3 / 6 هي الأولى بعد 33 انتصارا متتاليا في بطولة أستراليا المفتوحة، حيث ترجع آخر خسارة تلقاها لعام 2018 عندما خسر في الدور الرابع أمام هيونج تشونج، حيث شهدت تلك الفترة تتويجه بأربعة ألقاب.

وقال اللاعب الصربي، الذي كان يسعى للتتويج بلقبه الـ25 في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) والـ11 في بطولة أستراليا المفتوحة :" في البداية أود تهنئة سينر على المباراة العظيمة التي قدمها، يقدم بطولة رائعة حتى الآن".

وأضاف :" يستحق الوصول للنهائي، لقد تفوق علي بشكل كامل اليوم. صدمني مستواي بطريقة سيئة. ارتكبت العديد من الأخطاء في أول مجموعتين".

وأردف :" اعتقد أن هذه هي أسوأ مباراة لي في مشاركاتي بالبطولات الأربع الكبرى. على الأقل ما أتذكره. شعوري ليس جيدا للعب بهذه الطريقة".وقبل انطلاق منافسات البطولة، كان ينظر لسينر،على الأرجح ، أنه سيكون أكثر منافس قادر على إيقاف ديوكوفيتش، بعدما تغلب عليه مرتين في أسبوعين بنهاية الموسم الماضي، في البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين وفي بطولة كأس ديفيز.

وتأهل سينر، 22 عاما، للمرة الأولى للمباراة النهائية بإحدى البطولات الأربع الكبرى، ليصبح أول إيطالي يتأهل لنهائي بطولة استراليا المفتوحة.

وقال سينر :"كانت مباراة صعبة، خاصة عندما خسرت المجموعة الثالثة. حاولت أت أبقى إيجابيا بقدر المستطاع، وسارت الأمور في مصلحتي اليوم. أنا سعيد للغاية".