مدفيديف يعبر زفيريف ويضرب موعداً مع سينر في النهائي

تمكن نجم التنس الروسي دانييل مدفيديف من قلب تأخره بمجموعتين نظيفتين، ليتغلب بثلاث مجموعات لمجموعتين على الألماني أليكسندر زفيريف ويبلغ نهائي منافسات فردي الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة.

وفي مباراة ماراثونية، استمرت حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي، تغلب مدفيديف على زفيريف بنتيجة 5 / 7, 3 / 6, 7 / 6 (7 / 4), 7 / 6 (7 / 5), 6 / 3 بالدور قبل النهائي للمسابقة يوم الجمعة.

وكانت هذه هي المرة الثانية التي يتمكن خلالها ميدفيديف من تعويض خسارته بأول مجموعتين في مسيرته بالبطولة، التي تعد أولى مسابقات (غراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم.

وضرب اللاعب الروسي، الذي بلغ نهائي المسابقة للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية، موعدا في المباراة النهائية مع الإيطالي يانيك سينر، الذي أطاح بالنجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، التي جرت في وقت سابق اليوم.

وعقب خسارته أمام ديوكوفيتش ورافاييل نادال بنهائي 2021 و2022 على الترتيب، يأمل ميدفيديف في تحقيق حلمه بالحصول على لقب أستراليا للمرة الأولى.

و فجر الإيطالي يانيك سينر مفاجأة مدوية، بعدما تأهل للمباراة النهائية بفوزه على ديوكوفيتش وصعوده للمباراة النهائية في البطولة.

وقضى سينر على آمال ديوكوفيتش في الاحتفاظ بلقب بطولة أستراليا للنسخة الثانية على التوالي والفوز بالبطولة للمرة الـ11 في مسيرته الرياضية من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين فوزا باللقب، بعدما تغلب عليه بنتيجة 6 / 1 و6 / 2 و7 / 6 و6 / 3 في الدور قبل النهائي للبطولة.

وأصبح سينر، 22 عاما، أول لاعب يفوز على ديوكوفيتش في بطولة أستراليا منذ 6 أعوام، ليواصل تفوقه على النجم المحنك، بعدما فاز عليه أيضا مرتين في غضون أسبوعين بنهاية الموسم الماضي، وذلك في البطولة الختامية للتنس وكذلك في كأس ديفيز، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها سينر، المصنف الرابع للبطولة، لنهائي إحدى بطولات غراند سلام، علما بأنه أول إيطالي يبلغ نهائي فردي الرجال في بطولة أستراليا، فيما فشل ديوكوفيتش في الفوز بلقبه الـ25 في المسابقات الأربع الكبرى.

وكان ديوكوفيتش، الذي تلقى خسارته الأخيرة ببطولة أستراليا قبل تلك المباراة أمام الكوري الجنوبي هيون تشونغ بالدور الرابع لنسخة المسابقة عام 2018، يأمل في تعزيز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين فوزا ببطولات غراند سلام.

يذكر أن هذه هي الخسارة الأولى التي يتلقاها ديوكوفيتش بالمربع الذهبي لبطولة أستراليا طوال مسيرته الطويلة بالمسابقة