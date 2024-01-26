مفاجأة مدوية.. سينر يقصي ديوكوفيتش ويبلغ نهائي "أستراليا المفتوحة"

فجر الإيطالي يانيك سينر مفاجأة مدوية، بعدما تأهل للمباراة النهائية لمنافسات فردي الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات (غراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم، عقب فوزه على النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش يوم الجمعة.

وقضى سينر على آمال ديوكوفيتش في الاحتفاظ بلقب بطولة أستراليا للنسخة الثانية على التوالي والفوز بالبطولة للمرة الـ11 في مسيرته الرياضية من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين فوزا باللقب، بعدما تغلب عليه بنتيجة 6 / 1 و6 / 2 و7 / 6 و6 / 3 في الدور قبل النهائي للبطولة.

وأصبح سينر، 22 عاما، أول لاعب يفوز على ديوكوفيتش ببطولة أستراليا منذ 6 أعوام، ليواصل تفوقه على النجم المحنك، بعدما فاز عليه أيضا مرتين في غضون أسبوعين بنهاية الموسم الماضي، وذلك في البطولة الختامية للتنس وكذلك في كأس ديفيز، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وباتت هذه هي المرة الأولى التي يتأهل خلالها سينر، المصنف الرابع للبطولة، لنهائي إحدى بطولات غراند سلام، علما بأنه أول إيطالي يبلغ نهائي فردي الرجال في بطولة أستراليا، فيما فشل ديوكوفيتش في الفوز بلقبه الـ25 في المسابقات الأربع الكبرى.

وكان ديوكوفيتش، الذي تلقى خسارته الأخيرة ببطولة أستراليا قبل تلك المباراة أمام الكوري الجنوبي هيون تشونغ بالدور الرابع لنسخة المسابقة عام 2018، يأمل في تعزيز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين فوزا ببطولات غراند سلام.

ويستعد سينر للعب في المباراة النهائية بعد غد الأحد مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، التي تجرى في وقت لاحق اليوم بين الألماني أليكسندر زفيريف والروسي أندريه روبليف.

يذكر أن هذه هي الخسارة الأولى التي يتلقاها ديوكوفيتش بالمربع الذهبي لبطولة أستراليا طوال مسيرته الطويلة بالمسابقة.