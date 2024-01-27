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كاسيدي خلال سباق يوم السبت

الأسترالي كاسيدي يتوج بالجولة الثانية لفورمولا إي الدرعية

العربية.نت
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توج الأسترالي نك كاسيدي سائق "جاغوار تي سي إس ريسينغ" بالجولة الثانية لفورمولا إي الدرعية 2024 يوم السبت ليخطف صدارة الترتيب العام من الألماني باسكال فيرلاين.

وأنهى كاسيدي سباق يوم السبت بزمن 1:10.606 وتلاه الهولندي روبن فرينز "إنفجن ريسينغ" بـ 1:11.002 بينما حل البريطاني أوليفر رولاند "نيسان فرومولا إي تيم" ثالثا بزمن 1:11.138.

وكان البريطاني جيك دينيس توج بالجولة الأولى التي انطلقت يوم الجمعة في النسخة السادسة لفورمولا إي التي تستضيفها الدرعية.

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