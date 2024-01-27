سابالينكا تحافظ على لقب بطولة أستراليا المفتوحة

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فازت البيلاروسية أرينا سابالينكا على الصينية شينغ كينوين 6 - 3 و6 - 2 ، يوم السبت، لتحافظ على لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.
وأصبحت سابالينكا، المصنفة الثانية في البطولة، أول سيدة تحافظ على لقبها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس منذ أن فعلت مواطنتها فيكتوريا أزارينكا نفس الأمر في 2013، علما بأنها لم تخسر في أي مجموعة طوال منافسات البطولة.
وكانت كينوين، التي تشارك للمرة الأولى في نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، تهدف لتكون أول لاعبة صينية تفوز بلقب إحدى البطولات الكبرى في منافسات الفردي منذ أن توجت لي نا ببطولة أستراليا المفتوحة قبل عشرة أعوام.
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