سينر أمام مدفيديف وحلم "الغراند سلام" الأول

يتبارز الروسي دانييل مدفيديف والإيطالي يانيك سينر على لقب أول في بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، عندما يلتقيان يوم الأحد في المباراة النهائية في ملبورن.

منذ إحراز السويسري ستانيسلاس فافرينكا لقب 2014، هيمن الصربي نوفاك ديوكوفيتش بستة القاب، كما أحرز السويسري روجيه فيدرر لقبين والإسباني رافايل نادال لقباً واحداً.

لكن فوز سينر الصاخب على ديوكوفيتش يوم الجمعة في نصف النهائي بأربع مجموعات، وضع حداً لحقبة الصربي المخضرم، على الأقل مؤقتاً.

حاصر الإيطالي خصمه المتوّج باللقب عشر مرات وحرمه بهدوئه من متابعة حلم الوصول إلى اللقب الخامس والعشرين القياسي في الغراند سلام.

لم يخسر الإيطالي أية مجموعة حتى نصف النهائي وكان مبهراً بإرسالاته، إذ لم يواجه أي نقطة كسر إرسال أمام "نولي"، وكُسر مرتين فقط من أصل 88 مرة في ملبورن.

قال سينر (22 عاماً) إن إيمانه بقدرته على إحداث تغيير في البطولات الكبرى، عزّزه فوزه على ديوكوفيتش مرتين في نهاية موسم 2023.

قال "أنا مرتاح حقاً، بصراحة. أحاول العمل بجهد قدر الإمكان، وفي ذهني اعتقد ان العمل الجاد يؤتي ثماره بطريقة ما، ونحن نعمل جاهدين لتحقيق أحلامنا".

تابع اللاعب الشاب "إذا تحقق هذا الأمر، يكون جيداً. وإذا لم يتحقق، أكون قد قدّمت كل ما في وسعي، والباقي لا يمكنني السيطرة عليه".

وبحال تتويج المصنف رابعاً عالمياً، سيكون الأصغر منذ 2008، عندما أحرز ديوكوفيتش لقبه الكبير الأول بعمر العشرين.

كما سيصبح ثالث إيطالي يحرز لقباً كبيراً في فردي الرجال والأوّل في أستراليا.

وسيجمع نهائي ملعب رود ليفر أرينا يوم الأحد لاعبين يعيشان فترة ثبات لافتة، منذ بداية موسم 2023، إذ أحرز سينر ومدفيديف انتصارات أكثر من أي لاعب آخر.

ويسعى مدفيديف (27 عاماً)، المصنف ثالثاً عالمياً، إلى إحراز ثاني ألقابه الكبرى بعد فلاشينغ ميدوز 2021، وذلك عندما يخوض النهائي الثالث في ملبورن، بعد سقوطه أمام ديوكوفيتش في 2021 ونادال في العام التالي.

لكن مشواره نحو النهائي كان أكثر تعقيداً من الذي واجهه سينر. أمضى 20.5 ساعة في الملاعب، أي أكثر بنحو ست ساعات من الإيطالي.

خاض ثلاث مباريات طويلة انتهت بخمس مجموعات، وقلب تأخره بمجموعتين مرتين، بينها نصف النهائي المشوّق أمام الألماني ألكسندر زفيريف.

قال الروسي صاحبة القامة الطويلة "أنا أقوى من قبل لأني بت مقتنعاً بتحقيق بعض الأمور الإضافية. قبل ذلك، لم أكن أقوم بها لبلوغ النهائي".

تابع "أنا أقوى من الناحية الذهنية، وسعيد لذلك".

أردف الروسي "بصراحة، من الأفضل أن تبلغ النهائي بعد أن تفوز بمباريات من ثلاث أو أربع مجموعات، لكن هذا ما حصل. أنا فخور وأتطلع للنهائي لتقديم كل ما أملك".

في المواجهات المباشرة بين اللاعبين، يتقدّم مدفيديف 6-3 على سينر، رغم ان الايطالي فاز في آخر ثلاث مواجهات، بينها نهائي دورة ايه تي بي الختامية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وصحيح ان سينر رفع من مستوياته بشكل لافت، الا ان خبرة مدفيديف قد تلعب دورها، إذ يستعد لخوض سادس مباراة نهائية في البطولات الكبرى.

شرح "آمل في أن تساعدني هذه الخبرة. أوّل نهائي (لسينر)، اعتقد انه يكون مختلفاً دوماً للجميع".