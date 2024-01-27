فورمولا إي الدرعية.. 8 أبطال مختلفون في 6 أعوام

شهد سباق فورمولا إي الدرعية منذ انطلاقته قبل 6 أعوام تتويج 8 سائقين مختلفين عرف واحد منهم الفوز ببطولة السائقين في نهاية الموسم.

وشدت النسخة السادسة من فورمولا إي الدرعية فوز البريطاني جايك دينيس بالجولة الأولى والأسترالي نك كاسيدي في الجولة الثانية التي أقيمت يوم الجمعة.

وعرف سباق فورمولا إي الدرعية الافتتاحي الذي أقيم في موسم 2018 - 2019 فوز البرتغالي أنتوني فيليكس دا كوستا لكنه أنهى ترتيب ذلك الموسم بعد انقضائه في المركز السادس.

ومع افتتاح موسم 2019 - 2020 باتت الدرعية تستضيف جولتين من الجدول العام بدلا من جولة ليحقق البريطاني سام بيرد الأولى وينهي ذلك الموسم عاشرا فيما حقق مواطنه ألكساندر سيمز صدارة الجولة الثانية، بينما حل في المركز الثالث عشر بنهاية الموسم.

مع انطلاقة موسم 2020 - 2021 توج الهولندي نك دي فريز بالجولة الأولى لسباق الدرعية وأنهى ذلك الموسم بطلا بين جميع سائقي فورمولا إي في العالم، بينما الفائز في سباق الجولة الثانية البريطاني سام بيرد أنهى الموسم سادسا للترتيب العام.

دي فريز عاد وحقق الجولة الأولى من فورمولا إي الدرعية لموسم 2021 - 2022 وأنهى الموسم تاسعا بينما حقق السويسري إدواردو مورتارا بطل الجولة الثانية في الدرعية وأنهى الموسم ثالثا خلف ستوفيل فاندورن وميتش إيفانز.

ويعد الألماني باسكا فيرلاين الوحيد الذي جمع بين الجولتين الأولى والثانية لفورمولا إي الدرعية عندما حقق ذلك الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز الرابع بين السائقين.