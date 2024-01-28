الإيطالي يانيك سينر يفجر مفاجأة ويتوج ببطولة أستراليا

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توج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لأول مرة في مسيرته، يوم الأحد.
انتزع سينر / 22 عاما / لقب أولى البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) بعد فوزه في المباراة النهائية على الروسي دانييل ميدفيديف.
حسم ميدفيديف أول مجموعتين لصالحه بنتيجة 3-6 و3-6 قبل أن يقلب سينر الطاولة على منافسه بالفوز بثلاث مجموعات متتالية بنتيجة 4-6 و4-6 و3-6.
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