الإيطالي يانيك سينر يفجر مفاجأة ويتوج ببطولة أستراليا

توج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لأول مرة في مسيرته، يوم الأحد.

انتزع سينر / 22 عاما / لقب أولى البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) بعد فوزه في المباراة النهائية على الروسي دانييل ميدفيديف.

حسم ميدفيديف أول مجموعتين لصالحه بنتيجة 3-6 و3-6 قبل أن يقلب سينر الطاولة على منافسه بالفوز بثلاث مجموعات متتالية بنتيجة 4-6 و4-6 و3-6.