إيطاليا تحتفل بتتويج سينر بلقب أستراليا للتنس

شهدت إيطاليا احتفالات ضخمة بعد تتويج نجمهما يانيك سينر بلقب فردي الرجال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الأحد.

وأصبح سينر أول لاعب إيطالي يتوج بلقب فردي الرجال في المسابقات الأربع الكبرى (غراند سلام) منذ عام 1976، بعدما تغلب على الروسي دانييل ميدفيديف بثلاث مجموعات لمجموعتين، في المباراة النهائية لبطولة أستراليا في وقت سابق اليوم.

وأكدت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، أن الإنجاز الذي حققه سينر، 22 عاما، هو انتصار للأمة بأسرها.

وكتبت ميلوني على حسابها بتطبيق (إنستغرام) للتواصل الاجتماعي: "فازت إيطاليا ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الأولى. هذا إنجاز لن يمحى من الذاكرة يستحقه بطل حقيقي".

وينحدر سينر من إقليم جنوب تيرول ذات الأغلبية الناطقة بالألمانية والمتمتع بحكم ذاتي والمتاخم للحدود النمساوية.

وكتبت بوابة (ستول.آي تي) الأخبارية المحلية "سيدرج يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 في تاريخ جنوب تيرول وإيطاليا وعالم التنس.. يانيك سينر، هذا الفتى العجيب البالغ من العمر 22 عاما من قرية سيستو الجبلية، فاز ببطولة أستراليا المفتوحة في نهائي مثير".

ووجه أرنو كومباتشر، رئيس حكومة جنوب تيرول، التهنئة إلى سينر، حيث كتب على حسابه بموقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي: "شكرا لك على السماح لنا بتجربة هذه اللحظة التاريخية معك !!!".

من جانبها، كتبت صحيفة (لاغازيتا ديللو سبورت) الرياضية الإيطالية الشهيرة: "يا له من جمال، وأي ضوء، ويا لها من معجزة!"، بينما قامت محطة (راي) التلفزيونية الحكومية برفع نجم التنس الشاب إلى مرتبة "خارج كوكب الأرض".