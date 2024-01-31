النرويجي فيرنسكيولد يفوز بـ"الثانية" من طواف العلا ويعزز صدارته

فاز النرويجي سورين فيرنسكيولد دراج فريق أونو إكس موبيلتي بالمركز الأول في المرحلة الثانية من طواف العلا 2024 بنسخته الرابعة التي انطلقت من المتنزه الشتوي وانتهاءً بمحمية شرعان الطبيعية لمسافة 199.1 كيلومتر.

وحلَّ في المركز الثاني الإريتيري هينوك مولويبيرهان من فريق (أستانا كازاخستان) وجاء ثالثاً الدرّاج الهولندي نيلز إيكوف من فريق (دي إس إم فرمينش بوستنل).

وتوّجت اللجنة التنظيمية الدرّاج سورين فيرنسكيولد بالقميص الأحمر (تصنيف النقاط العامة)، والقميص الأخضر (تصنيف الوقت الفردي العام)، وكذلك القميص الأبيض (أفضل متسابق شاب)، فيما حصد الدراج الياباني أتسوشي أوكا من فريق (جي سي إل تيم أويكو) على القميص البرتقالي لفئة الدراج الأكثر نشاطاً، فيما نال (أونو إكس موبيلتي) النرويجي أفضل فريق في المرحلة.

وتعدُّ المرحلة الثانية هي أطول مرحلة في الطواف؛ حيث مر الدراجون بجبل الفيل وحصاة الداب وتضمنت المرحلة صعود منحدرٍ بمسافة خمسة كيلومترات في تحدٍ قوي للدرّاجين العالميين.

ويتصدر الترتيب العام لطواف العلا، النرويجي سورين فيرنسكيولد، بزمن قدره 8:00:49 ساعات، وثانياً الهولندي كاسبر فان أودن بالزمن ذاته، وثالثاً الدرّاج الإريتيري هينوك مولويبيرهان متأخراً بأربع ثوانٍ عن أصحاب المركزين الأول والثاني.

وتنطلق المرحلة الثالثة من (طواف العلا) يوم الخميس من مطار العلا الدولي مروراً بقرية مغيراء ومدينة دادان الأثرية وصولاً إلى مسار كأس العلا للهجن بمسافة 170.6 كيلومتر.