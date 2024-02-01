البلجيكي ميرلير يتصدر الجولة الثالثة من "طواف العلا"

تصدّر الدرّاج البلجيكي تيم ميرلير من فريق "سودال كويك ستيب" المرحلة الثالثة من طواف العُلا 2024 الذي أقيم يوم الخميس والتي مر بها الدراجون بقرية مغيراء ومدينة دادان الأثرية في محافظة العُلا.

وحل الدرّاج أرفيد دي كلاين من فريق تيودور برو للدراجات ثانياً، فيما حصد المركز الثالث الدرّاج الهولندي كاسبر فان أودن، عضو فريق (دي إس إم فريمنش بوستنل).

وتخللت المرحلة الثالثة رياح وهواء بدرجة أبرد من المرحلتين السابقتين، وبلغت المسافة التي قطعها المتسابقون 170.6 كيلومتراً، حيث توّجت اللجنة التنظيمية الدرّاج الهولندي كاسبر فان أودن عضو فريق دي إس إم فريمنش بوستنل بالقميص الأحمر (تصنيف النقاط العامة)، وكذلك الأخضر (تصنيف الوقت الفردي العام)، بجانب القميص الأبيض (أفضل متسابق شاب)، فيما حصد الدرّاج اليوناني بوليكرونيس تزورتزاكيس من فريق (روجاي إنشرونس) التايلندي، القميص البرتقالي لفئة الدراج الأكثر نشاطاً، فيما كان فريق (سودال كويك ستيب) البلجيكي أفضل فريق في المرحلة.

وبنهاية المرحلة الثالثة، يكون قد قطع الدراجون مسافة 518.8 كيلومتراً، وتصدّر الترتيب العام لطواف العُلا الهولندي كاسبر فان أودن، بزمن قدره 12:00:37 ساعة، وحل ثانياً البلجيكي تيم ميرلير بفارق ثانيتين، وثالثاً الدرّاج الإيطالي ماتيو سوبريرو متأخراً بـ 10 ثوان.

وتنطلق المرحلة الرابعة من سباق "طواف العُلا 2024" يوم الجمعة من موقع الحِجر الأثري، المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، مروراً بالمنتزه الشتوي وجبل الفيل، وصولاً إلى قاعة مرايا بمسافة 142.2 كيلومتراً.