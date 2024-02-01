تنافس بين نادال وبريدي ودروغبا يبدأ من كورنيش جدة

تتجه الأنظار إلى كورنيش أبحر بجدة حيث تنطلق النسخة الأولى من سباق E1 Series للقوارب الكهربائية يوم الجمعة، في منافسة بين ملاك فرق نجوم في مجالاتهم مثل الإسباني رافائيل نادال والأميركي توم بريدي والإيفواري دييه دروغبا وغيرهم.

وتقام الدورة الأولى في جدة في يومي الثاني والثالث من فبراير على أن تستمر المسابقة إلى سبتمبر المقبل مرورا بـ "الشرق الأوسط" وفينيسيا الإيطالية وبويرتو بانوس في ماربيا الإسبانية و "أوروبا" وموناكو وختاما بروتردام الهولندية، وفقا للموقع الرسمي للبطولة.

ويميز البطولة الجديدة في نسختها الأولى أن ملاك الفرق جميعهم نجوم لامعون في مجالاتهم وهي "البرازيل" و"المكسيك" و"نادال" و"دروغبا" و"بلو ريسينغ" و"ميامي" و"آوكي" و"بريدي".

ويملك فريق المكسيك سائق سيارات "فورمولا 1" سيرخيو بيريز، وصيف ترتيب ساقي فورمولا 1 للعام الماضي خلف زميله فيرستابن، وسيقود قاربه داني كلوس وفيكي بيريا.

ولـ "البرازيل" رجل الأعمال الأميركي مارسيلو كلاور الرئيس التنفيذي لعدد من الشركات والذي ساهم في إنشاء إنتر ميامي الأميركي المستثمر في جيرونا الإسباني، وسيقود قاربه كيتي ماننغز وتيمي هانسن.

أما رافائيل نادال، أسطورة التنس، هو المالك لفريقه في البطولة وهو المتوج بـ22 بطولة كبرى ومصنف أول في العالم لـ209 أسابيع، وأحد أفضل 3 مارسوا اللعبة إلى جانب روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش.

وسيقوم كل من توم تشياب وكريس لازاراغا في قيادة قارب "نادال".

ويملك الإيفواري ديدييه دروغبا الفريق المسمى به وهو الذي حقق غالبية البطولات التي نافس عليها مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس أمم إفريقيا وأسطورة نادي تشيلسي الإنجليزي، سيعاون في القيادة كلا من يوسف العبدالرزاق وأوبان دنكن.

بينما يعود "بلو رايزنغ" لنجم الكريكت الهندي فيرات كولي بطل كأس العالم 2011 وآسيا في 3 مناسبات، وستقود ليزا بالتاليا وفيلم كافانا القارب.

وفريق "ميامي" يعود للمغني الأميركي مارك أنتوني الفائز بأربعة جوائز "غرامي" في مسيرته الفنية، سيقود قاربه الثنائي آنا غلينون وإريك ستارك.

وسيكون المنسق الموسيقي الشهير ستيف آوكي مالكا لـ "آوكي" ثاني المشاركين من عالم الفن بعد أنتوني، ويعرف آوكي باعتباره في 2012 أكثر فناني الغناء دخلا من نوع الموسيقى الخاص به، كما أنه لا يزال يعمل مع أشهر المطربين العالميين حتى اليوم. وسيقود قارب آيوكي طاقم سعودي وهما سعود أحمد ومشاعل العبيدان.

ووضع أسطورة كرة القدم الأميركية توم بريدي اسمه بين المتنافسين بفريقه المسمى به. ويعد بريدي من أفضل من لعبوا الرياضة في تاريخها بعد تحقيقه "السوبربول" نهائي دوري كرة القدم الأميركية، 7 مرات، والفوز بأفضل لاعب في السوبر بول 5 مرات و3 مرات أفضل لاعب في الموسم. وسيشرف الثنائي سام كولمان وإيما كيميلاينن على قاربه.