هاميلتون ينتقل من مرسيدس إلى فيراري

‬‬أعلن فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، يوم الخميس، أن سائقه لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات قام بتفعيل الشرط الجزائي وسيترك مرسيدس في نهاية موسم 2024.

وقال فيراري بعدها إن السائق البريطاني (39 عاما) سينضم للفريق الإيطالي في 2025 في عقد لعدة سنوات في صفقة كانت حديث رياضة المحركات منذ فترة.

وقال هاميلتون في بيان لم يذكر فيراري: أمضيت 11 عاما رائعة مع هذا الفريق وأنا فخور للغاية بما حققناه معا. مرسيدس كانت جزءا من حياتي منذ أن كان عمري 13 عاما. إنه المكان الذي نشأت فيه، لذا فإن اتخاذ قرار المغادرة كان أحد أصعب القرارات التي اضطررت إلى اتخاذها على الإطلاق. لكنه الوقت المناسب بالنسبة لي لاتخاذ هذه الخطوة وأنا متحمس لخوض هذا التحدي الجديد.

وقال هاميلتون إنه يريد إنهاء وجوده في مرسيدس على أعلى مستوى مضيفا أنه "ملتزم بنسبة 100٪ لتقديم أفضل أداء يمكنني القيام به هذا الموسم وجعل عامي الأخير مع مرسيدس عاما لا ينسى".

ومن المقرر أن يحل السائق البريطاني محل السائق الإسباني كارلوس ساينز ليشكل ثنائيا مع شارل لوكلير ويمنح الفريق الإيطالي بطلا للعالم في إحدى سياراته للمرة الأولى منذ رحيل الألماني سيباستيان فيتل في 2020.