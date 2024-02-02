بعد التعاقد مع هاميلتون.. أسهم فيراري ترتفع لمستوى قياسي

ساهم الانتقال المفاجئ للسائق البريطاني، لويس هاميلتون، من فريق مرسيدس إلى فيراري، في ارتفاع سهم الفريق الإيطالي إلى مستويات قياسية.

وارتفع سهم الشركة الإيطالية لصناعة السيارات إلى مستوى قياسي بلغ 45ر389 دولار بنهاية التداول في بورصة وول ستريت بنيويورك مساء الخميس، بالتوقيت المحلي، مرتفعة لأكثر من 12% مقارنة بالأربعاء.

كما ساهمت النظرة المستقبلية الإيجابية للمجموعة في ارتفاع سعر السهم بشكل عام مؤخرًا. ومع ذلك، فإن احتمالية وجود هاميلتون في سيارة فيراري الحمراء بدءا من العام المقبل، منحت قوة دفع أخرى للشركة، لتصل أسهمها إلى هذا المستوى القياسي.

ومن المقرر أن يرحل هاميلتون، بطل العالم 7 مرات في فئة السائقين لسباقات سيارات فورمولا-1، عن فريق مرسيدس في نهاية الموسم الحالي، من أجل الانضمام لفيراري بدءا من عام 2025.

وأعلنت كل من مرسيدس وفيراري عن تلك الخطوة التي قام بها هاميلتون /39 عاما/، الذي سيزامل تشارلز لوكلير، من إمارة موناكو في فريق فيراري.