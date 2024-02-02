بعد 74 عاماً.. قنبلة هاميلتون تصدم "فورمولا 1"

تسببت شائعات انتقال سائق الفورمولا 1 البريطاني، لويس هاميلتون، من مرسيدس إلى فيراري، بقنبلة رياضية مدوية، قبل أن يتم إعلانها رسميا في وقت لاحق من يوم الخميس.

ومع مطلع ظهيرة يوم الخميس راجت أنباء تشير إلى أن بطل العالم 7 مرات مناصفة مع مايكل شوماخر بات على مقربة من الانتقال وقيادة سيارات فيراري ما تسبب في موجة عالمية بين صدمة وتأييد واعتراض، لينشر فريق مرسيدس بيانا أكد فيه نهاية عقد سائقه البطل مع نهاية موسم 2024 ليلحقه بيان آخر من فيراري يؤكد التعاقد مع البريطاني للموسم بعد المقبل.

ويعد الإسباني كارلوس ساينز جونيور، نجل سائق فورمولا 1 السابق ورالي داكار الحالي كارلوس ساينز، أكبر المتضررين كون السائق البريطاني سيحل محله في الفريق الأحمر ليصبح هاميلتون السائق الثاني إلى جانب شارل لوكلير.

ونشر ساينز في بيان: بعد الأنباء التي راجت اليوم، سأغادر فيراري مع نهاية 2024، ما زال أمامنا موسما طويلا، وكما جرت العادة سأبذل قصارى جهدي للفريقت ولجميع "التيفوسي"، لقب مشجعي فيراري، حول العالم. وسأحدد مستقبلي في القوت المناسب.

ومن جانبه وفي بيان أطول عبر هاميلتون عن امتنانه للسنوات الأحد عشر التي قضاها في مرسيدس وفوزه خلالها بسبعة ألقاب للعالم واعتباره الأفضل إلى جانب الأسطورة الألماني مايكل شوماخر سائق فيراري السابق.

وكتب هاميلتون عبر بيان فريقه الحالي مرسيدس: حظيت بـ11 عام مذهلة مع هذا الفريق وفخور بما أنجزنا سويا، مرسيدس جزء مني منذ أن كنت ابن 13 عاما. هي المكان الذي نموت فيه لذلك قرار الرحيل هو من الأصعب بالنسبة لي. ملتزم بنسبة 100% كي أقدم أفضل ما لدي في موسمي الأخير مع مرسيدس.

وأضاف توتو وولف، مدير الفريق الألماني: علاقتنا مع لويس كانت الأنجح عند التحدث عن توافق السائق والفريق في تاريخ هذه الرياضة وهو شيء يدفعنا للفخر دائما، وهو جزء كبير من تاريخ مرسيدس في هذه الرياضة. كنا نعلم أن علاقتنا ستنتهي يوما ما وهذا اليوم قد أتى. نتقبل قرار لويس ولكن الآن أمامنا موسم يجب أن نركز عليه.

وتعتبر ثنائية مرسيدس ولويس هي الأنجح في تاريخ فورمولا 1 بحصوله على أكبر عدد من الانتصارات في السباقات ونقاط الانطلاق والمنصات في تاريخ فورمولا 1.

ووصف ويل بكستن، الصحفي البريطاني الشهير المختص بفورمولا1، انتقال لويس بأنه "أكبر صفقة تبادل أو انتقال سائق في تاريخ فورمولا 1، قصة مذهلة".

بينما اعتبرت غالبية وسائل الإعلام الكبرى انتقال الفائز ببطولة العالم 7 مرات بأنه "صدمة" بينما وصفت أخرى الحدث بإلقاء البريطاني "قنبلة" على فريقه السابق بخبر كهذا.

وبدأ أول مواسم فورمولا 1 قبل 74 عاما تحديدا في 1950 ومنذ تلك الفترة حتى 2024 لم يفز سوى سائقين ببطولة العالم 7 مرات وهما الألماني مايكل شوماخر، 1994 و1995 و2000 و2001 و2002 و2003 و2004، والبريطاني لويس هاميلتون، 2008 و2014 و2015 و2017 و2018 و2019 و2020.

ويملك هاميلتون عددا من الأرقام القياسية كاعتباره ثاني أصغر لاعب يفوز ببطولة العالم في 2008 وهو ابن 23 عاما، وكذلك تاسع أكبر لاعب يتوج بها في 2020 وهو في الخامسة والثلاثين من عمره.