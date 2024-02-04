أنس جابر: السعودية مصدر إلهام

اعتبرت التونسية أُنس جابر، المصنّفة ثانية عالمياً سابقاً في كرة المضرب، أن السعودية مصدر إلهام للجميع، مشيرة إلى رغبتها الذهاب إلى السعودية وخوض بطولة "دبليو تي ايه" الختامية.

وقالت جابر (29 عاماً) والمصنّفة سادسة حالياً: "نحن بالطبع نرغب في الذهاب إلى السعودية، شخصياً، أريد الذهاب إلى هناك"، مضيفةً: "السعودية مصدر إلهام، ليس للنساء فقط بل للرجال أيضاً".

واستضافت السعودية العام الماضي أول دورة مدرجة ضمن دورات المحترفين في كرة المضرب (نهائيات الجيل الجديد للاعبين تحت 20 سنة) في جدة، إلى جانب مباريات استعراضية جمعت الصربي نوفاك ديوكوفيتش ضد الإسباني كارلوس ألكاراز، والبيلاروسية أرينا سابالينكا ضد جابر.

وأردفت جابر التي وقّعت عقداً مع العلامة التجارية السعودية "كياني" التي تُعنى بالمستلزمات الرياضية: أعتقد أن هذا أمر غاية في الأهمية للقيام به. إذا نُظّمت بطولة "دبليو تي ايه" الختامية هناك، سأكون إحدى اللاعبات اللواتي يدعمن ذلك، ليس للعب هناك فحسب بل للترويج أيضاً، للقيام بأكثر من لعب كرة المضرب.

وأضافت اللاعبة التي وصلت إلى ثلاث مباريات نهائية في بطولات غراند سلام وخسرتها جميعها: أعتقد أن الناس سيطلعون أكثر على ما يحدث من تطور في السعودية حال إقامة البطولة هناك.