ديوكوفيتش يحافظ على صدارة التصنيف العالمي

حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي، الذي أصدرته الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين يوم الاثنين.

وحافظ ديوكوفيتش على فارق الـ600 نقطة التي تبعده عن الإسباني كارلوس ألكاراز، صاحب المركز الثاني، ليحافظ على صدارة التصنيف للأسبوع الـ411.

وازدادت فرص ديوكوفيتش في الاحتفاظ بصدارة التصنيف حتى على الأقل بداية بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعدما أعلن مشاركته في بطولة إنديان ويلز ولم تشهد قائمة المصنفين العشر الأوائل أي تغيير.

وفيما يلي قائمة بالمصنفين العشرة الأوائل وفقا لتصنيف الرابطة:

1 – الصربي نوفاك ديوكوفيتش 9855 نقطة

2 – الإسباني كارلوس ألكاراز 9255 نقطة

3 – الروسي دانييل ميدفيدف 8765 نقطة

4 – الإيطالي جانيك سينر 8310 نقطة

5 – الروسي أندري روبليف 5050 نقطة

6 – الألماني ألأكسندر زفيريف 5030 نقطة

7 – الدنماركي هولغر رون 3775 نقطة

8 – البولندي هوبرت هوركاش 3540 نقطة

9 – الأمريكي تايلور فريتز 3195 نقطة

10 – اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3025 نقطة