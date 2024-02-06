موسم الرياض يستقبل نجوم التنس في 6 Kings Slam أكتوبر المقبل

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يوم الاثنين إقامة بطولة 6 Kings Slam للتنس في شهر أكتوبر المقبل.

وسيشارك في البطولة كل من الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافائيل نادال ومواطنه كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر والروسي دانيي مدفيديف والدنماركي هولغر رونه.

ويبلغ مجموع بطولات الغراند سلام التي حققها المشاركون في البطولة 50 لقبا حتى الآن.

وحقق ديوكوفيتش 24 لقب غراند سلام حتى الآن، الأعلى في التاريخ، يليه نادال بـ 22 لقب، وألكاراز بلقبين وواحد لمدفيديف وسينر.