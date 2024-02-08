الحكم على رئيس الاتحاد المجري للسباحة السابق بتهمة الاغتيال

حُكم على الرئيس السابق للاتحاد المجري للسباحة رجل الأعمال تاماش غيارفاش، بالسجن سبع سنوات يوم الخميس لإصداره أمر اغتيال رجل أعمال منافس في عام 1998.

ودانت محكمة بودابست الإقليمية غيارفاش البالغ من العمر 74 عاماً بتهمة "التحريض على القتل العمد"، وأصدرت حكمها وسط إجراءات أمنية مشددة.

وادعى غيارفاش الرجل القوي في الاتحاد المجري لمدة 23 عاماً والذي شغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسباحة بين عامي 2013 و2017 خلال مناظرات العام الماضي أنه "لا علاقة له" بهذه القضية التي "دمّرت حياتي".

وتعود جذور القضية إلى 11 فبراير 1998 حين قُتل يانوش فينيو، قطب الإعلام المنافس، رمياً بالرصاص من أسلحة أوتوماتيكية أثناء توقفه عند إشارة حمراء في وسط بودابست.

وحُكم على مطلق النار السلوفاكي تاماش بورتيك بالسجن مدى الحياة في عام 2012 مع إمكانية الإفراج المشروط لمدة 20 عاماً، وبعد ست سنوات فقط قُبض على غيارفاش ووُضع تحت إشراف قضائي صارم في هذه القضية التي صدمت الرأي العام المجري.

وحسب الادعاء، فقد نشأ "نزاع تجاري، وصراع على السلطة، ونتيجة لذلك، صراع شخصي حاد" بين الرجلين.

وانتخب غيارفاش وهو صحافي رياضي سابق، رئيسا للاتحاد المجري في عام 1993، واضطر إلى الاستقالة في نوفمبر 2016، بعدما وجهت إليه اصابع الاتهام من قبل البطلة الأولمبية كاتينكا هوسو بسبب أسلوبه الإداري الاستبدادي وظروف التدريب السيئة وعدم دفع المكافآت.