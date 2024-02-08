صقل ميداليات أولمبياد 2024 من برج إيفل

تحتوي الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية التي سيتم منحها للفائزين في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024 في باريس على قطعة من برج إيفل مدمجة في المنتصف، في تصميم ثوري كشفت عنه اللجنة المنظمة للأولمبياد يوم الخميس.

وتزن قطع الحديد المصقول التي تم أخذها من برج إيفل التاريخي، 18 غراما لكل ميدالية، حيث جرى قطعها من عوارض وأجزاء أخرى من برج إيفل البالغ عمره 135 عاما، وذلك خلال عملية تحديثه.

وأوضحت اللجنة المنظمة للأولمبياد أنه تم تجريد المعدن من الطلاء مع صقله وتلميعه خلال عملية تصنيع 5084 ميدالية لدورة الألعاب التي تقام خلال الفترة بين 26 يوليو و11 أغسطس، على أن يعقبها الدورة الباراليمبية.

وقال يواخيم رونسين، رئيس لجنة التصميم باللجنة المنظمة "أردنا إضافة هذه اللمسة الفرنسية واعتقدنا أن برج إيفل سيكون بمثابة الكرزة في الأعلى، وأضاف "الحصول على قطعة منه هو قطعة من التاريخ".