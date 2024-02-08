نجل أسطورة فورمولا 1: أتمنى خلافة هاميلتون في مرسيدس

أكد ميك شوماخر نجل الأسطورة مايكل شوماخر أنه جاهز لمواجهة التحديات المحتملة لخلافة البريطاني لويس هاميلتون، الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 سبع مرات من قبل، في صفوف مرسيدس.

وقال شوماخر لمحطتي "آر تي إل إن تي في"، يوم الخميس "إنه وضع بالتأكيد يأتي بالكثير من الضغوط، لكن أشعر بأنني جاهز لذلك، ليس قراري على أي حال، فرصتي هناك، لا أعرف مدى كبر الأمر".

وأكد هاميلتون الأسبوع الماضي أن موسم 2024 سيكون الأخير له مع مرسيدس، وسينتقل في 2025 إلى فيراري، ولم يعلن مرسيدس بعد عن هوية السائق الذي سيتعاون مع جورج راسل في العام المقبل.

وشارك شوماخر مع هاس في 2021 و2022 لكن لم يتم تجديد عقده، وفي 2023 عمل كسائق احتياطي في مرسيدس، واحتفظ بمقعده في الموسم المقبل، كما انضم لفريق البين إندورنس.

وأكد شوماخر أن فورمولا 1 "تبقى حلمي الكبير وحبي الكبير، لذا بالتأكيد فإن مقصورة قيادة فورمولا 1 هدفي الكبير".

ولدى سؤاله عما إذا كانت مرسيدس ستضم سائقا ألمانيا من بين شوماخر ومواطنه سيباستيان فيتيل الذي اعتزل في وقت سابق، من أجل قيادة سيارة الفريق في 2025، أوضح توتو فولف رئيس مرسيدس "لا أريد أن أطارد فكرة رومانسية في الوقت الراهن، لأنني لم أفكر بعد في السائق النموذجي لنا في 2025".