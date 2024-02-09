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فازت فريزر بأول ميدالية أولمبية ذهبية في دورة الألعاب الصيفية "بكين 2008"

المتوجة بذهبيات بكين ولندن وطوكيو تعلن موعد اعتزالها

برلين - د ب أ
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قالت العداءة الجايمايكية شيلي آن فريزر إنها ستعتزل عقب المشاركة في أولمبياد "باريس 2024" الصيف المقبل.

وقالت فريزر في مقابلة مع مجلة "إيسينس" في عدد فبراير إن قرارها ليس بسبب قيود السن أو الرغبة في التوقف عن التسابق، ولكن لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتها.

وقالت فريزر إن "ابني يحتاجني... زوجي (جاسون بريس) وأنا كنا سويا قبل أن أحقق الفوز في 2008. لقد ضحى بالكثير لأجلي. نحن شركاء، نحن فريق".

وأضافت: "وبسبب هذا الدعم كنت قادرة على تحقيق الأشياء التي قمت بها طوال هذه السنوات. وأعتقد أنني أدين لهما لقيام بشيء ما".

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وفازت فريزر بأول ميدالية أولمبية ذهبية في دورة الألعاب الصيفية "بكين 2008"، لتصبح أول سيدة من الكاريبي تفوز بميدالية ذهبية في سباق 100 متر.

وبعدها بأربع سنوات في "لندن 2012"، أصبحت ثالث سيدة في التاريخ تدافع عن لقبها من خلال الفوز في سباق 100 متر الأولمبي. وحققت الميدالية الذهبية الثالث في "طوكيو 2020" في سباق 4 x 100 تتابع.

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كما أنها فازت بأربع ميداليات أولمبية فضية وواحدة برونزية. وتضمنت إنجازاتها الفوز بعشر ميداليات ذهبية في بطولة العالم.

وإذا اختيرت من قبل اللجنة الأولمبية لبلدها للمشاركة في أولمبياد باريس، ستكون هذه هي المرة الخامسة لفريزر التي تشارك فيها بالأولمبياد.

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