"مجهولون" زاروا بيت العداء المقتول.. والسلطات تقبض عليهم

اعتقلت السلطات الكينية يوم الأربعاء 3 أشخاص مجهولين لاستجوابهم حول الحادث الذي أودى بحياة العداء الكيني كيلفن كيبتوم حامل الرقم القياسي العالمي في الماراثون.

وأعلن يوم الأحد الماضي عن مقتل كيبتوم، 24 عاما، بعد تعرضه لحادث سير في كينيا وتوفي معه مدربه جيرفيز هاكيزيمانا فيما كانت برفقتهما امرأة تعرضت لإصابات.

وأعلنت الشرطة اعتقال 3 أشخاص مجهولين مشتبه بهم في حادس سير البطل العالمي، إذ قاموا بزيارته في منزله قبل الحادث بوقت قصير.

وكشف والد كيبتوم حول الزيارة قائلا: قام عدد من الأشخاص بزيارتنا قبل أيام قليلة ورفض الإفصاح هن هوياتهم وعندما طلبت منهم إظهار بطائقهم التعريفية فضلوا المغادرة.

ولم تكشف بعد جميع تفاصيل حادث البطل العالمي بعد لكن التقرير الأول يدل على أن "كيبتوم فقد السيطرة على مركبته ليحيد بها عن المسار لمسافة 60 كيلومترا قبل أن يرتطم بشجرة ضخمة على ناصية الطريق.

واقتحم كيبتوم صدارة الترتيب العالمي للماراثون في أكتوبر الماضي، وفي سباقه الرسمي الثالث، عندما حطم رقم مواطنه إليود كيبتشوغي لينهي الماراثو حينها في ساعتين و35 ثانية.