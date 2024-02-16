فرستابن: هاميلتون سيخوض موسماً "محرجاً" مع مرسيدس

قال السائق الهولندي ماكس فرستابن إنه يتوقع أن يواجه غريمه لويس هاميلتون موسما أخيرا محرجا مع مرسيدس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات قبل أن ينتقل السائق البريطاني المتوج بطلا للعالم سبع مرات إلى فيراري في 2025.

ويتأهب فرستابن (26 عاما) للمنافسة على الفوز بلقب بطولة العالم للموسم الرابع تواليا، وقد صرح للصحافيين خلال مراسم تقديم السيارة الجديدة لفريق رد بول يوم الخميس بأن السائق البريطاني سيكون في وضع "غريب".

وقال فرستابن "أعتقد أن الإعلان عن شيء كبير في وقت مبكر من الموسم، سيكون محرجا بالتأكيد طوال العام. حتى لو كنت قد حققت الكثير من النجاح مع الفريق، لا يمكن مواصلة إشراكك في كل شيء".

وأضاف فرستابن "بالتأكيد هو يحظى بعلاقة رائعة مع الجميع، خاصة مع (رئيس الفريق) توتو (فولف)، لكنه يعرف أيضا أنه في وقت ما سيقول له توتو "آسف حقا، حققنا كل هذا النجاح لكن لا يمكن أن تحضر اجتماعات معينة بعد الآن. هذا أمر طبيعي في فورمولا 1. ربما يكون غريبا بعض الشيء. لكنك محترف بالشكل الكافي للتعامل مع هذا".

وتوج هاميلتون بستة من ألقابه السبعة في بطولة العالم بسيارة مرسيدس ويحظى بعلاقة وثيقة مع النمساوي فولف وكذلك مع مسؤولين بارزين آخرين في مرسيدس.

وكان الإعلان في يناير الماضي عن انتقال هاميلتون (39 عاما) إلى فيراري قد شكل مفاجأة في فورمولا 1، وسيحل هاميلتون مكان كارلوس ساينز في فيراري وسيتنافس إلى جانب شارل لوكلير.