"خلاف" يتسبب بإطلاق نار خلال مسيرة "تشيفس" الاحتفالية

بأكدت شرطة كانساس في أميركا يوم الخميس أنّ "خلافا بين عدة أشخاص انتهى بإطلاق نار" أدى إلى مقتل شخص يوم الأربعاء خلال مسيرة للاحتفال بفوز فريق "كانساس سيتي تشيفس" بلقب دوري كرة القدم الأميركية.

وقالت قائدة الشرطة في المدينة ستايسي غريفز في مؤتمر صحافي يوم الخميس "أظهرت النتائج الأولية للتحقيق عدم وجود أي صلة بالإرهاب أو بتطرف وطني عنيف، كما ذكرنا بالأمس، لدينا أفراد معتقلون، بينهم قاصران".

وأعلنت الشرطة يوم الأربعاء توقيف ثلاثة أشخاص بعد الهجوم الذي وقع قرب محطة "يونيون ستيشن" في كانساس سيتي.

وحصل إطلاق النار بعد لحظات من إلقاء لاعبي الفريق بابتهاج كلمة أمام حشد كبير، ما أدّى إلى حالة من الذعر بين حشود ضخمة وإلى فرار مشجّعين وشخصيات معروفة في نهاية مأساوية للاحتفالات صباحا بفوز "كانساس سيتي تشيفس" بلقب الدوري إثر انتصاره في مباراة "سوبر بول".

وأكدت السلطات مقتل شخص وإصابة 22 آخرين بينهم أطفال في عملية إطلاق النار.

وقُتلت ليزا لوبيز (43 عاما) في الواقعة، وهي منسقة موسيقى في المحطة الإذاعية المحلية "كي كي إف آي" حسب ما أفادت الإذاعة.

وقالت الإذاعة في منشور على صفحتها في فيسبوك "هذا العمل الجنوني خطف شخصا رائعا من عائلته ومن مجتمع كانساس سيتي".

وقال رئيس جهاز الإطفاء روس غرونديسون يوم الخميس "توفي شخص واحد في مكان الواقعة، وهناك ثمانية أشخاص بحالة حرجة، وسبعة في حالة خطرة وستة أشخاص إصاباتهم طفيفة، والمصابون أكثر من نصفهم دون سن 16 عاما".

من جهته، أعلن مستشفى "تشليدرنز ميرسي" إنه عالج 12 شخصا بينهم 11 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاما، تسعة منهم مصابون بأعيرة نارية جراء عملية إطلاق النار. وأكد ناطق باسم المستشفى أنه من المتوقع أن يتعافوا جميعهم، وأن تسعة منهم غادروا المستشفى.

وأطلقت الشرطة من جديد دعوة للحصول على شهادات من أي شخص "شاهد إطلاق النار بشكل مباشر، أو لديه مقطع فيديو لإطلاق النار، أو من أي ضحية لإطلاق النار لم تبلغ عن نفسها بعد". كما أنشأ مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) منصة لجمع مقاطع فيديو يمكن أن تساعد في التحقيق.

وأشادت قائدة الشرطة بمن "أوقفوا جسديا شخصا يُشتبه في تورطه". ويظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مشجعين يطاردون شخصا قبل أن يطرحوه أرضا ويمنعوه من الحركة.

وقال بول كونتريراس الذي كان في المسيرة مع بناته الثلاث، إنه سيطر على أحد مطلقي النار المشتبه بهم ونزع منه سلاحه قبل وصول الشرطة، موضحا "تمكّنت من الوقوف بالزاوية الصحيحة وضربته من الخلف. وحين ضربته من الخلف، انتزعت السلاح إما من يده أو من كمّه".

وأضاف "طرحته أرضا وألقيت عليه كل ثقل جسدي. ثمّ جاء رجل طيب آخر وساعدني".