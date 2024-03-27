دجوكوفيتش ينهي شراكة ناجحة مع مدربه إيفانيسيفيتش

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أعلن الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا يوم الأربعاء أنه أنهى شراكته الناجحة مع المدرب الكرواتي غوران إيفانيسيفيتش قبل وقت قصير من بدء موسم الملاعب الرملية.

وانضم إيفانيسيفيتش، الذي فاز بلقب الفردي في ويمبلدون عام 2001 بعد حصوله على المركز الثاني في أعوام 1992 و1994 و1998، إلى فريق دجوكوفيتش في 2019 وساعد اللاعب (36 عاما) على الفوز بتسعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.

وقال دجوكوفيتش الحاصل على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى على إنستغرام مع صورة له برفقة إيفانيسيفيتش: قررت أنا وغوران منذ بضعة أيام التوقف عن العمل سويا. الانسجام بيننا في الملعب شهد صعودا وهبوطا لكن صداقتنا ستظل دائما قوية وراسخة. في الواقع يسعدني القول إنه بغض النظر عن البطولات التي فزنا بها سويا فقد جمعتنا منافسة قوية في ألعاب الكمبيوتر لسنوات طويلة. هذه البطولات لا تتوقف أبدا. شكرا لك على كل شيء صديقي العزيز. أحبك.

وانتهت مساعي دجوكوفيتش لتحقيق اللقب 25 في البطولات الأربع الكبرى وهو رقم قياسي بعد هزيمته 6-1 و6-2 و6-7 و6-3 أمام يانيك سينر في الدور قبل النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.

وانسحب الصربي من بطولة ميامي المفتوحة الجارية حاليا لتخفيف عدد البطولات التي سيخوضها هذا العام.

وجاء هذا القرار بعد خسارة مفاجئة في الدور الثالث أمام لوكا ناردي في إنديان ويلز.

ويستعد دجوكوفيتش لموسم البطولات على الملاعب الرملية سعيا لإحراز لقبه الرابع في فرنسا المفتوحة التي ستقام في الفترة من 26 مايو إلى التاسع من يونيو.