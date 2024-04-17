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الرياض تحتضن نزال بيتيريف وبيفول شهر يونيو المقبل

لندن - قناة العربية
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كشف في العاصمة البريطانية لندن عن مجموعة نزالات ملاكمة تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، ضمن موسمها الترفيهي في الأول من يونيو المقبل.

وعقد مؤتمر صحافي في لندن بحضور تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تمهيداً للنزال العالمي الذي سيجمع الروسي أرتور بيتيريف والقيرغستاني ديمتري بيفول اللذين لم يخسرا أي نزال في مسيرتيهما، بالإضافة إلى 6 نزالات أخرى في أوزان مختلفة.

كما سيكون محبو الملاكمة على موعد مع ستة نزالات أخرى في أوزان مختلفة، تم الكشف عن أسمائهم في الندوة الصحافية.

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