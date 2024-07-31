ديوكوفيتش يبلغ ربع نهائي فردي التنس
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تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش يوم الأربعاء إلى دور الثمانية بمسابقة فردي التنس للرجال بأولمبياد باريس 2024 عقب تجاوزه الألماني دومينيك كويفر
وتغلب اللاعب الصربي، المصنف الأول في المسابقة، على الألماني دومينيك كوبفر 5-3 و6 - 3 في مباراة الدور الثالث.
وضرب ديوكوفيتش موعدا في دور الثمانية مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي تغلب على الأرجنتيني سيباستيان بايز 7 - 5 و6 - 1.
الإيطالي لورينزو موسيتي لذات الدور عقب تجاوزه الأمريكي تايلور فريتز بنتيجة 6 - 4 و7 -5، كما بلغ الأمريكي تومي بول ربع النهائي عقب فوزه على الفرنسي كورنتين موتيه 7 - 6 و6 - 3
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