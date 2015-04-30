النصر يصل دور الـ8 برباعية في شباك نجران

تأهل النصر إلى دور الثمانية من كأس الملك بعد تغلبه4-2 على مستضيفه نجران وذلك في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي الأخدود بنجران، على أن يقابل الباطن في ربع النهائي.

وافتتح النصر التسجيل منذ وقت مبكر وتحديدا عند الدقيقة الأولى من زمن المواجهة أثر مجهود فردي قام به شايع شراحيلي، والذي راوغ من خلاله مدافعي نجران ليركنها في الزاوية الصعبة للحارس عبدالله الجدعاني، لكن عاد نجران سريعا وأحرز هدف التعادل عن طريق لاعبه أحمد سهيل الذي سدد الكرة بشكل ولا أروع من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة التاسعة عشر، فشل حسين شيعان بالتعامل معها.

وبعد 9 دقائق من هدف التعادل، عاد الأصفر لتسجيل هدفه الثاني برأسية عبدالعزيز الجبرين الذي أحرز هدفه الأول منذ قدومه للنصر مطلع الموسم الحالي إثر عرضية زميله الأوروجوياني فابيان استويانوف بعد تنفيذه لضربة حرة متقنة.

ولم يكتفِ مهاجم النصر ومشاغبه حسن الراهب بثنائية فريقه حتى زاد من غلته التهديفية بإحرازه هدفا ثالثا تجاوز من خلاله المدافعين والحارس، وأضاف الهدف الرابع برأسية إثر كرة عرضية من يحيى الشهري.

وقبل النهاية بدقائق، سجل نواف الصبحي الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد سقوط أحمد سهيل داخل المنطقة، وأعقب ذلك طرد عبدالعزيز الجبرين بالبطاقة الحمراء.