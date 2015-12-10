النصر يعود لمواجهة لخويا.. والهلال مع بختاكور

أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا 2016 النصر من جديد مع لخويا القطري، والهلال مع بختاكور الأوزبكي، وأهلي جدة مع ناساف، بينما سيلعب اتحاد جدة في حال تجاوزه مباراة الملحق مع الوحدات الأردني مع فولاذ الإيراني والنصر الإماراتي ولوكوموتيف الأوزبكي.



وأسفرت القرعة عن حلول النصر في المجموعة الثانية مع ذوب آهن الإيراني ولخويا القطري والفائز من مباراة الملحق بين الشباب الإماراتي وبونيدكور، أما الهلال وصيف نسخة 2014 فيلعب مع تراكتور تبريز وبختاكور والفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي والسد القطري.



ووقع أهلي جدة مع العين وناساف والفائز من مباراة نفط طهران والجيش القطري.